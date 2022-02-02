【生活】台北6間SPA推薦！讓下班後的自己獲得最大的身心靈療癒

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人走進位於蘆洲的紫藤養生行館就被濃厚的日式風格給吸引，日式庭院鳥居、紙油傘造景及館內榻榻米散發出的清香，彷彿來到悠然的京都古城，再由店內貼心的準備多種藥材客製屬於你的足浴療程～其中，紫藤養生行館獨有的「纖體太空艙」讓操勞已久的身心得到紓解以外，還有保養身體效果。肯定能讓大家在疫情之下體驗最道地日式SPA療程，貼心的服務加上親民的價格，簡直是小資族的救星吶！
圖片來源／紫藤養身行館圖片來源／紫藤養身行館圖片來源／紫藤養身行館
地點｜新北市蘆洲區蘆洲區光榮路35號
電話｜02-8283111
時間｜週一至週日12:00-06:00
紫藤養生行館-優惠時段查看
2.八德養生會館
初開幕於寧夏夜市附近的八德養生會館不只交通方便，且現代感的室內設計更讓人感到非常專業及放心！擁有業界大師級師傅，除了精通人體脈絡、骨骼，療程還會針對每位顧客不同的身體狀況進行調整。除此之外，館內甚至擁有蔚為風潮的「採耳」服務，引進「川式採耳」療法，幫助緩解顧客的焦慮情緒、改善過敏體質還有助於保持耳道的健康。趕緊來八德養生會館活絡全身氣血，滿血後帶著輕盈的身軀前往寧夏夜市享受美食～
圖片來源／八德養生會館川式採耳（圖片來源／八德養生會館）
圖片來源／八德養生會館
地點｜台北市中山區八德路二段296號1樓
電話｜02-87731298
時間｜週一至週日 10:00-01:00
八德養生會館-優惠時段查看
延伸閱讀：【台北美食】寧夏夜市美食必吃推薦！加碼新開幕的隱藏版店家
3.甄品汗蒸幕Spa館
如果不能出國…那就來體驗最韓的SPA吧！想必韓國民眾最愛的汗蒸幕大家都不陌生，現在不只韓劇上看的到，在台灣也可以體驗傳說中可以養顏美容的汗蒸幕啦！甄品汗蒸幕Spa館引進「韓國古法汗蒸幕」，透過能量石和磁磚高溫釋放出的天然負離子促進全身血液循環，達到深層排毒及美容的效果唷。且它絕對是除了溫泉之外，最可以帶著全家大小一同享受的紓壓活動。店家還貼心提供了網美補光鏡、充電設備、汗蒸沐浴用品等設備，快換上好拍的韓式蒸幕服，體驗超韓的SPA之旅。
韓國古法汗蒸幕。（圖片來源／甄品汗蒸幕Spa館）
圖片來源／甄品汗蒸幕Spa館
圖片來源／甄品汗蒸幕Spa館
圖片來源／甄品汗蒸幕Spa館
地點｜新北市蘆洲區中原路82號
電話｜02-82826999
時間｜週一至周日11:00-23:00
甄品汗蒸幕Spa 館-優惠時段查看
4.樂活Lohas足體按摩館
最法式的慵懶風格按摩絕對非樂活Lohas 足體按摩館莫屬，利用精油按摩經絡、開背，使氣血保持平衡，且舒適到在按摩的過程中也會不經意地睡著。樂活Lohas 足體按摩館還專門為上班族推出一系列的全身、足底精油按摩套餐（超貼心…小編眼眶泛淚），讓上班壓力大的朋友們針對特別疲憊的堵塞穴位按摩，除了獲得更佳的睡眠品質，還能將身心靈的沉悶一掃而空～
圖片來源／樂活足體按摩館Lohas
圖片來源／樂活足體按摩館Lohas
圖片來源／樂活足體按摩館Lohas
超夯的鎮店之寶「負離子養生甕」更是網友大推不能錯過的項目。於甕內汗蒸15分鐘相當於在森林跑10公里的路程，輕鬆代謝身體毒素及消除水腫，是久坐族、上班族最愛的神甕！樂活Lohas 足體按摩館位於交通樞紐捷運南京復興站附近 ，週五夜晚下了班就約同事一起前往解救疲勞的自己～
養生甕（圖片來源／樂活足體按摩館Lohas）
地點｜台北市中山區長春路321號
電話｜02-25020009
時間｜預約制
樂活Lohas 足體按摩館-優惠時段查看
5.福慧足體養生館
福慧足體養生館位於三重忠孝橋附近，除了擁有絕佳的地理位置外，幽静、簡約舒適的環境吸引許多顧客慕名前來。館內經驗老道的師傅提供全身經絡疏通、法式消水腫的精油按摩服務，以及「精緻采耳」讓客人達到舒緩神經的效果。福慧足體養生館除了可以讓你消除疲勞之外，還有美睫、美容的全方位服務，讓你一次包攬所有變美的秘訣！
圖片來源／福慧養生館
圖片來源／福慧養生館
地點｜新北市三重區中正南路152號
電話｜0955-300-857
時間｜週一至週日11:00-22:00
福慧足體養生館-優惠時段查看
6.SHINE-星亮美學
來SHINE-星亮美學重獲輕盈的身體及靈魂吧！替顧客打造美的極致，喝著南非國寶茶邊體驗「瑞典式油壓」帶來的通體舒暢，再由「歐式講師」帶來巴西、熱辣蠟除毛服務，全方位讓皮膚變得細緻又滑嫩。還有多元的服務項目，例如：牙齒美白、採耳，這就是它開店沒多久就圈了一大票忠實顧客的秘密。
圖片來源／SHINE-星亮美學
圖片來源／SHINE-星亮美學
圖片來源／SHINE-星亮美學
SHINE-星亮美學提供的美齒美白服務，用溫和且不傷牙的療程讓牙齒顏色降2～3階，讓顧客毫無擔心的大方展露全亮白笑容。除外，針對肌肉受損的運動按摩療程在網路評價也超高，VIP包廂服務讓你安心不尷尬，給你品質超高的按摩新體驗。
圖片來源／SHINE-星亮美學 圖片來源／SHINE-星亮美學
地點｜台北市大安區大安路一段249號8F之1
電話｜0928-598-222
時間｜週一至周日11:00-23:00
SHINE-星亮美學-優惠時段查看
原文出處 : ReadyGo 【生活】台北6間SPA推薦！讓下班後的自己獲得最大的身心靈療癒
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]