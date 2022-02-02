台中旅遊｜美拍年味濃文創新村 賽車茶酒體驗動靜皆宜
換個方式遊台中，將有全新的感動與發現，台中市觀光旅遊局熱推的「宅 在台中」深度遊，把台中29個行政區規畫成「宅小區」、「宅飯店」、「宅自然」三大主題遊，新春暢遊大台中，可任選兩、三條路線串遊，先到東勢採摘象徵大吉大利的桶柑，接著暢遊霧峰、南屯、豐原、后里，三天兩夜城鄉深度遊，遊趣百分百。
行遍天下旅遊網
2022-02-02 07:30:41
年節出遊求個好彩頭，東勢觀光果園適逢秋冬甜柿、桶柑成熟期，多家果園開放現採現吃，闔家同遊採好採滿，大吉大利一整年。 霧峰區是早期的文化重地，孕育台灣民主的重要場域，由昔日台灣民主殿堂重新打造的立法院民主時刻館、眷村轉型的花園城市光復新村、一釀成名的霧峰農會酒莊，都是文化底蘊豐富的景點。 南屯區匯聚各大知名連鎖企業品牌，是年輕族群最愛的熱點。來到遠離都會的豐原區和后里區，先騎單車徜徉后豐鐵馬道，再前往星月大地景觀餐廳泡溫泉、享美食，也可到麗寶國際賽車場體驗刺激Go Kart、漫步落羽松林、在麗寶Outlet Mall選購新年禮物，為旅程劃上完美句點。 新年必遊打卡
豐遊-金色葫蘆墩
時間：即日起至2/20，17:30-22:00
2022中台灣元宵燈會
時間：2/12~2/20，平日17:00-21:30，假日17:00-22:00
網址：travel.taichung.gov.tw
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