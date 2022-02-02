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台中旅遊｜美拍年味濃文創新村　賽車茶酒體驗動靜皆宜

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台中旅遊｜美拍年味濃文創新村　賽車茶酒體驗動靜皆宜

行遍天下旅遊網

2022-02-02 07:30:41

換個方式遊台中，將有全新的感動與發現，台中市觀光旅遊局熱推的「宅 在台中」深度遊，把台中29個行政區規畫成「宅小區」、「宅飯店」、「宅自然」三大主題遊，新春暢遊大台中，可任選兩、三條路線串遊，先到東勢採摘象徵大吉大利的桶柑，接著暢遊霧峰、南屯、豐原、后里，三天兩夜城鄉深度遊，遊趣百分百。

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▲到后豐鐵馬道享受騎乘樂趣。
▲到后豐鐵馬道享受騎乘樂趣。
年節出遊求個好彩頭，東勢觀光果園適逢秋冬甜柿、桶柑成熟期，多家果園開放現採現吃，闔家同遊採好採滿，大吉大利一整年。

▲東勢區的東新觀光果園，過年期間適逢桶柑盛產期，可以現採現吃。
▲東勢區的東新觀光果園，過年期間適逢桶柑盛產期，可以現採現吃。
霧峰區是早期的文化重地，孕育台灣民主的重要場域，由昔日台灣民主殿堂重新打造的立法院民主時刻館、眷村轉型的花園城市光復新村、一釀成名的霧峰農會酒莊，都是文化底蘊豐富的景點。

▲台中摘星計畫推動後，光復興村成功轉型，老社區成為創業青年的夢想基地。
▲台中摘星計畫推動後，光復興村成功轉型，老社區成為創業青年的夢想基地。
▲光復新村的「散水さんすい」專賣沖繩風味刨冰和日式烤麻糬，樸趣氛圍深受年輕人喜歡。
▲光復新村的「散水さんすい」專賣沖繩風味刨冰和日式烤麻糬，樸趣氛圍深受年輕人喜歡。
南屯區匯聚各大知名連鎖企業品牌，是年輕族群最愛的熱點。來到遠離都會的豐原區和后里區，先騎單車徜徉后豐鐵馬道，再前往星月大地景觀餐廳泡溫泉、享美食，也可到麗寶國際賽車場體驗刺激Go Kart、漫步落羽松林、在麗寶Outlet Mall選購新年禮物，為旅程劃上完美句點。

▲位於麗寶Outlet Mall附近的落羽松林是美拍熱門景點。
▲位於麗寶Outlet Mall附近的落羽松林是美拍熱門景點。
新年必遊打卡

豐遊-金色葫蘆墩

時間：即日起至2/20，17:30-22:00

2022中台灣元宵燈會

時間：2/12~2/20，平日17:00-21:30，假日17:00-22:00

網址：travel.taichung.gov.tw



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