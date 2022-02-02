高雄又見球棒隊　警查獲4人糾眾滋事

高雄新興分局五福二路派出所夜間巡邏守望員警，於（2）日凌晨2時30分左右，在新興區復興路某會館大門旁，發現有多名年輕人分乘自小客車並手持球棒損毀泊車櫃台，員警見狀立即下車追緝喝令制止，並當場逮捕二十歲的王姓犯嫌，其餘犯嫌隨即駕車逃逸。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-02 10:20:04
新興分局偵查隊、五福二路派出所與刑警大隊偵八隊立即組成專案小組展開追查，漏夜偵辦隨即根據調閱監視器鎖定涉案車輛，4小時內循線查獲二十三歲謝姓、二十四歲陳姓、二十四歲劉姓等三名嫌犯到案，目前已到案3車4人，並持續追緝相關共犯。
警方查出，動手一方係因於2月1日謝嫌偕同友人至該會館飲酒消費，因酒醉後不滿店家工作人員服務態度，心生不滿懷恨在心，遂揪友人於2月2日駕駛自小客車返回，分持球棒毀損一樓門前的泊車櫃檯，隨後駕車逃逸。
警方在當場迅速壓制逮捕一名王姓嫌犯，並在車上及身上分別查扣球棒3支、西瓜刀1支、辣椒水1瓶等物品，經持續漏夜偵辦，迅速於4小時內再查獲3名犯嫌到案，並持續追查有無共犯在逃；全案訊問後依刑法妨害秩序、恐嚇安全、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦外，另也針對這3輛涉案自小客車觸犯闖紅燈、蛇行等危險駕車交通違規行為，依道路交通管理處罰條例予以舉發。