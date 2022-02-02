巴西夏季暴雨成災　「飛河」現象是肇因之一

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞西斯說，如果這條濕氣走廊遇到來自南方的冷鋒，那麼沉甸甸的雲層往往會在某個區域集中幾天，加上巴西夏季經常出現的南大西洋輻合帶（SACZ）的影響，就會導致大雨。
去年底先是在巴西東北部巴伊亞州（Bahia）發生，然後今年1月初在東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發生的大雨，就是這樣產生。現在輪到暴雨襲擊聖保羅，造成更多洪水、土石流和死亡。
西亞斯說，南美洲的飛河在距地面5000公尺至1萬公尺的高度運行，全年活躍，它的路線和範圍受到南美洲的風向和整個大陸的其他現象影響。
例如冬季高氣壓系統不會讓大部分冷鋒上升到東南部或中西部，因此巴西的這個地區是一個非常乾燥的時期，大氣河流可以進一步向南流動。
夏季高氣壓系統若向海洋，遠離大陸，冷鋒得以北上，與亞馬遜的濕氣相連並一起移動，直到它們在巴西東南部或東北部停留，形成大雨和風暴。
西亞斯表示，上週飛河比較分散，但本週一個寒冷乾燥氣團抵達巴西南部，形成一道屏障，讓濕氣走廊無法北上，雲層在聖保羅大都會市區上空停住，並受到冷鋒的影響，導致大雨，結果是短短幾天的降雨量已達整個月的歷史平均值。
國家氣象研究所（Inmet）天氣預報部門主管狄尼茲（Assis Diniz）說，南大西洋輻合帶是南美洲夏季的特徵，只是不一定會發生在更南或更北的地方。
狄尼茲表示，每年這個時候，來自亞馬遜的濕氣走廊會增強，由於高溫的緣故，亞馬遜地區釋放大量熱氣和濕氣；太平洋和大西洋的水蒸發量也更大，加劇這些氣候現象。
巴西氣象學家皮高林（Josélia Pegorim）也說，輻合帶每年都會發生，只是強度大小，如果考慮巴西其他自然災害和災難性降雨事件，特別是在東南部，幾乎所有或大部分都與輻合帶的形成有關。
皮高林評估，悲劇的發生不是因為降雨的強度，也不是因為它們不可預測，問題是當局對警告缺乏準備和反應。
與此同時，潮濕空氣從北部移向中西部和東南部，遇到冷鋒時形成輻合帶，導致暴雨，也具有重要作用。雖然這個大氣系統對於提高水庫蓄水量至關重要，但也可能釀成災害。（編輯：郭中翰）1110202