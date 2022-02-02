威力彩明衝8億！「4星座、生肖」偏財爆棚　有望爽中獎

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火星與冥王星落入魔羯座命宮，顯示魔羯座2月3日財氣非常旺盛，火星為火若可以在下注前穿著紅衣，或者拿紅筆在白紙上畫一個圈，圈圈裡再寫下自己的生日，然後折起來放入包包再去下注，能得到火星的加持，助你財運由黑翻紅。
第3名：處女座
處女座火星與冥王星進入偏財宮，偏財運勢旺盛，2月3日下注時可尋找投注站旁有火的餐廳，如：火鍋店，燒烤店，鐵板燒等。就能吸收到強大火星能量，說不定就會因此變成億萬富翁。
第2名：巨蟹座
木星進入遷移宮，顯示巨蟹座很有外出運，2月3日可到異地買彩劵，或者到不同鄉鎮來購買威力彩大樂透，購買完之後再回家拿著彩劵，冥想森林裡堆滿金銀財寶，因為森林代表木星，金銀財寶代表財氣噴發，橫財降臨。
第1名：金牛座
金牛座受到天王星進入命宮，天王星代表突發變化，容易有驚喜事件發生，建議可以在2月3日男生左手，女生右手綁一條紅線，再前往投注站下注，如此一來就能藉由手上紅色的喜氣，幫你招來好財氣，讓你中到大獎。
小孟老師也表示，明日的旺財時間點，分別是早上7時至9時、中午11時至15時和晚上19時至20時；至於財神方位則在「西方」。（編輯：郭佩蓉）
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