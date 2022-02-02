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柯震東年初一濺血送醫　親曝8字回應

▲柯震東近來工作忙碌只能在空檔小瞇，今凌晨po出意外受傷照。（圖／翻攝柯震東IG）
▲柯震東近來工作忙碌只能在空檔小瞇，今凌晨po出意外受傷照。（圖／翻攝柯震東IG）

記者洪敏祥/綜合報導

2022-02-02 12:05:29｜2022-02-02 12:15:35

30歲的柯震東因大麻事件沉潛多年，今年過年前迎來復出大爆發，近2個月忙著電影《鱷魚》、《金錢男孩》和《月老》等電影的宣傳造勢，尤其是《月老》票房一舉衝破2.5億，重建柯震東的聲勢。但今天（大年初二）凌晨，他突然在IG貼出自己的受傷照片，手腳綁上繃帶，地點是在醫院，過年假期見紅，令粉絲憂心。

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▲柯震東剛發文祝粉絲新年揮別壞運氣，沒想到自己先受傷。（圖／柯震東IG）
▲柯震東剛發文祝粉絲新年揮別壞運氣，沒想到自己先受傷。（圖／柯震東IG）
▲柯震東曬出受傷圖，手指和腳都有明顯傷勢。（圖／柯震東IG）
▲柯震東曬出受傷圖，手指和腳都有明顯傷勢。（圖／柯震東IG）
雖然傷勢令人心驚，但柯震東在IG寫下「初一愉快，見紅財來！」，應是希望讓粉絲放心，但對於大年初一出了什麼意外和傷勢現況，並未多做解釋。這2個多月，柯震東可謂馬不停蹄，除了入圍金馬獎影帝，更幾乎南北奔波為新片造勢，觀影後座談會頻頻和粉絲面對面接觸，當年柯震東的人氣又回來了。

邁入30歲，柯震東這10年從出道即光芒四射的新生代男神，到涉毒成演藝圈隱形人，如今復出迎來大爆發，他已多了穩重前行的成熟心態，雖然沒有奪下金馬影帝，但他以奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐為例，一步一步踏實拍戲磨練自己，等待得獎的時機。

▲《月老》昨日舉辦票房破兩億記者會。（圖／傳影互動提供）
▲柯震東主演的《月老》票房破兩億，表現相當不錯。（圖／傳影互動提供）
除了拍戲、當導演的計畫之外，他近來還不忘響應流浪狗救助公益活動，原來他從小就與狗狗相互陪伴，自己養有兩隻愛犬，他感性地說，狗狗心中只有主人，所以就算工作再忙，都會陪伴照顧毛小孩，也會找時間參加流浪狗的公益活動。

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