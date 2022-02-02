虎年你求財運了嗎？全台最夯的前8名財神廟在這裡

農曆新年期間，不少民眾都會走訪各地的財神廟，因為迎接新年，除了祈求平安、健康之外，「財運亨通」更是不可或缺的願望，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「財神廟」話題的網路聲量表現，發現最夯的財神廟是北港武德宮。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-02 15:30:00
許多民眾都會選擇年節連假期間，親自走訪各地財神廟，希望能靠著求發財金、錢母迎新年、旺財庫，根據全台財神廟網路聲量排行，第一名為北港武德宮，其次為車城福安宮、竹山紫南宮、南山福德宮，第五名則是金山五路財神廟，另外，寶湖宮地母廟、北投關渡廟、台中南天宮，也都榜上有名。
但是有鑒於近兩年來疫情的影響，許多廟宇其實也漸漸選擇以「線上直播」的方式讓善男信女在家輕鬆求財運，像是「北港武德宮」就曾以「迎財神直播」的線上方式，讓民眾免出門也能求保佑，許多網友在觀看直播同時，也留言表示「心誠則靈，相信在家看直播也能被保佑」，另外也有許多民眾大讚「出門怕被感染（新冠肺炎），還好有直播」，表示廟宇在疫情期間能有線上直播十分貼心。
另外，「車城福安宮」及「竹山紫南宮」也因應疫情升溫，宣布暫緩新春現場搶頭香及發放錢母的活動，讓許多期待已久的信徒大嘆「又重演去年過年前喊停的狀況了…」，並期盼疫情能早日舒緩，讓民眾可以到現場沾沾喜氣。