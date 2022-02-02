快訊／大樂透1億獎號出爐！初二想搶春節大紅包看這9碼
虎年紅包自己賺！台灣彩券公司日前宣布「大樂透」自1月28日至2月11日連續15天每日開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，並加開360組100萬元「春節大紅包」。而昨（1）日大年初一大樂透終結三連槓，頭獎2.1億元由苗栗公館的幸運兒一注獨得。大樂透今（2）日頭獎金額保證1億元，中獎號碼晚間也曝光了，快來看看幸運得主是不是你！
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 20:40:30｜2022-02-02 20:55:48
台彩今（2）日開出大樂透第111000013期中獎號碼為06、11、18、23、33、41，特別號39。
百萬「春節大紅包」部分，中獎號碼為04、13、19、21、24、35、37、42、43，對中任6個號碼就有機會贏得百萬獎金。
今彩539部分，第111000028期中獎號碼為14、15、19、22、25。
實際中獎獎號依台彩公布為準。
台彩表示，1月28日起至2月1日每期各加開一組9個「春節大紅包」號碼，只要對中其中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金，若360組百萬元「春節大紅包」至2月1日未全數送出，之後每期將繼續加開獎號，直到全部送出或至2月15日（元宵節）為止。截至昨（1）日開獎完，春節大紅包剩下248組。（編輯：陳雅雲）