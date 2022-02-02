快訊／大樂透1億未送出！下期衝1.3億 19人獨抱百萬紅包
大年初二台彩今（2）日開出大樂透第111000013期中獎號碼，根據派彩晚間最新結果，本期頭獎未開出，下期頭獎上看1.3億元。百萬「春節大紅包」部分則開出24組，其中19人一注獨得，單獨抱走百萬，5組為2注均分。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 22:07:58
台彩今（2）日開出大樂透第111000013期中獎號碼為06、11、18、23、33、41，特別號39。
百萬「春節大紅包」部分，中獎號碼為04、13、19、21、24、35、37、42、43，對中任6個號碼就有機會贏得百萬獎金。
最新派彩結果表示，本期春節大紅包開出24組，其中19人單注中獎，抱走100萬獎金，5組為2注均分。活動至今累積已開出136組，下期（2月3日）將繼續加開大紅包。
台彩表示，1月28日起至2月1日每期各加開一組9個「春節大紅包」號碼，只要對中其中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金，若360組百萬元「春節大紅包」至2月1日未全數送出，之後每期將繼續加開獎號，直到全部送出或至2月15日（元宵節）為止。截至今（2）日開獎完成，春節大紅包剩下224組。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 （編輯：陳雅雲）