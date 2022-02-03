偕謝金河回故鄉雲林　林佳龍：感謝土地所孕育的一切

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林佳龍說，一到現場，海口的強風刺骨，一度讓人站不穩，大家站在高處眺望，眼前一望無際的太陽能電場占地近300頃，從空中俯瞰就像是一個台灣的造型，象徵台灣綠能島，十分壯觀，目前也已完成約50%的太陽能板。
林佳龍表示，蘇治芬提到，台西風大、土壤鹽份高又偏遠，一般產業難立足，卻也造就規模鉅大的光電與風電岸場在此發展茁壯。未來將以「海口新經濟」為主軸，推出「雲林國家級綠能園區」，新興離島綠能專區將建立為「國家碳循環綠能中心」。
林佳龍說，麥寮的六輕石化島與台西這座光電島臨海相望，眼前的景觀令人不禁嘆為觀止，大家紛紛拿起手機拍照紀錄。
林佳龍表示，台灣是綠能矽島，矽廢（太陽能板）轉成能源的技術也已經成熟，將來會是科技環保最大的後盾。加上循環經濟的引進，讓六輕的排碳轉化為能源再回到六輕循環使用，這也是建造「國家碳循環綠能中心」的用意，不僅能增加國家能源，更可達到減碳的雙重目標。
林佳龍表示，看著故鄉一點一滴的成為光電之城感到非常欣慰，雲林是孕育農業重要的土地，過去六輕的確對環境造成傷害。如今從種田到種電，在每個階段，參與台灣重要經濟發展之所需。
林佳龍說，發展綠能，是國家經濟重要的一環。雲林一直是如此美麗，這片太陽能電板，如同稻田，吸收飽滿的陽光，轉換成能量，滋養台灣。
林佳龍表示，初二回到故鄉雲林，也到國定古蹟麥寮拱範宮拜拜，到水林鄕的蔦松客棧享用無菜單料理。自己懷念兒時，心中也滿懷感謝，感謝這片土地所孕育的一切，感謝在台灣各地默默努力的雲林人。