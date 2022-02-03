我滑冰選手黃郁婷穿中國隊服 鄭運鵬：被假道學教育洗腦
台灣隊滑冰選手黃郁婷將代表我國參加2022北京冬奧，不過卻被發現，日前其身穿黑、紅色的中國隊服，其2日深夜在臉書回應稱運動歸運動，在運動屆裡沒有國籍之分，引來大批國人砲轟。民進黨立委鄭運鵬今（3）日對此表示，台灣人卻常常被小時候的中國認同、政治歸政治的假道學教育洗腦，阿Q式地以為台灣怎麼樣、中國就會怎麼樣，自以為是的友好和善意，在台灣可能會被原諒，在中國可沒有這回事。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-03 11:40:12
鄭運鵬說，中國運動員有沒有和台灣沒有國籍之分過？當然沒有，因為中國運動員都知道，這個後果非常嚴重，不要說和台灣了，和其他國家眉來眼去也一樣。
鄭運鵬說，台灣人卻常常被小時候的中國認同、政治歸政治的假道學教育洗腦，阿Q式地以為台灣怎麼樣、中國就會怎麼樣，結果沒有一次成功的。
鄭運鵬說，不要說運動場，在國家競爭上，全世界民主國家都在後悔，以為讓中國開放市場之後，威權體制就會改變，現在發現市場經濟、技術研發和民主機制反而都被中國利用了。
鄭運鵬表示，其實在運動場上，為自己的國家追求最好的成績本來就是運動家精神的一環，朋友之間互相競爭也是運動家精神的一環，捍衛自己全力爭取來的國家代表權，絕對不會是錯誤的立場。自以為是的友好和善意，在台灣可能會被原諒，在中國可沒有這回事。