將出席冬奧開幕式 洪秀柱：期待奧運消弭兩岸分歧與冷漠
北京冬季奧運會即將在明（4）日正式開幕，國民黨前主席洪秀柱今（3）日上午也在臉書上PO文，表示經過嚴格的防疫措施，已經進入了冬奧會場的閉環管理系統，明天將出席冬奧開幕儀式。洪秀柱也強調，奧運的精神是「團結、和平、友誼」，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。
記者丁上程／台北報導
2022-02-03 13:36:39
洪秀柱表示，明天的冬奧開幕式剛好是中國二十四節氣當中的「立春」，這也是繼2008年北京奧運後，另一項中國人在國際體壇上的盛事！「猶記2008年的北京奧運，我在現場，深深感受到中華民族頭角崢嶸的榮耀。」洪秀柱說，那一年許多台灣同胞也在電視機前，看著北京奧運精彩的開幕演出，一時間「鳥巢」、「水立方」都在台灣成為大眾熱烈討論的新名詞。
洪秀柱強調，時隔14年，冬季奧運再次在北京盛大開幕，不同的是，這次冬奧的舉辦，比過往更為艱難、充滿更多的挑戰；而大陸方面也展現了強大的決心和毅力，冬奧期間的各項防護措施、動員人力之多，已達歷屆奧運賽事之最，這讓疫情下的北京冬奧，更顯難能可貴！
「在這裡，我要向包括台灣志工及選手在內、所有參與冬奧相關工作的人員說聲：辛苦了，謝謝！」洪秀柱說，期待有機會能和台灣的參賽者及志工朋友們見面，聊聊他們這次在冬奧期間的心得。
洪秀柱直言，奧運的精神是「團結、和平、友誼」，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。祝福每一位選手都能享受這遼闊的舞台，更希望兩岸的選手都能把握發光發熱的機會，共為民族爭光！再次祝福北京冬奧順利圓滿、再締新猷！