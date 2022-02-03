徐若瑄甩開王力宏不倫風波 為代言不惜曝光「過往慘照」
王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹，2人離婚撕破臉，家務事全部攤在陽光下，李靚蕾不滿王力宏不願意幫她澄清不實謠言，一氣之下使出「蕾神之槌」，曬出王力宏帶三名男子試圖強闖家門的監視錄影器影片、買網軍的證明，多次發文指控王力宏是媽寶、渣男，更牽扯進徐若瑄是小三的案外案。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-03 14:19:14｜2022-02-03 14:48:30
對於不倫風波，徐若瑄多次發出聲明否認自己是小三，連老公都不得不出面護妻，強調自己絕對相信徐若瑄。雖然沒有實質偷情證據，但仍讓徐若瑄飽受輿論批評，更遭到代言廠商切割，如今這場風波逐漸平息，徐若瑄除了依然將登上台北小巨蛋開唱外，也開始重新在社群媒體分享代言文，她今（3）日就特地分享自己以前過敏的慘照，強調益生菌的重要，照片中徐若瑄的臉相當浮腫，但她絲毫沒有偶像包袱，大方分享，相當敬業。
李靚蕾曾發文爆料，結婚期間，王力宏想找婚前有過一段情且現在已婚的女藝人來家裡參加聖誕派對，但李靚蕾向男方表示自己不喜歡這樣，結果王力宏暴怒。李靚蕾還透露，王力宏不顧疫情嚴重，冒著違規的風險也要到女方家吃飯，因此讓曾PO出聚餐照的徐若瑄被冠上小三頭銜。