高雄今+15　高港、幼兒園雙傳染鏈再擴大

今（3）天是大年初三，高雄新增本土確診病例+15，其中高雄港延伸群聚有9例，宜蘭飯店衍伸大寮幼兒園群聚則有6例，至今幼兒園已有11名孩童確診，雙傳染鏈再擴大，高雄市長陳其邁強調，今天有一位確診個案疫調並未如實交代足跡，請民眾接受疫調時務必如實陳述，虛偽或隱匿疫情調查，對於家庭或社區有風險，後續將依法開罰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-03 16:02:43
高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄港延伸群聚有9例，其中5例是匡列隔離將滿採檢確診，今天確診的案19048是過去案18155的幼兒園的工作人員；案19079、19078則因是是個案18186同住家人，因而確診；新確診的案19076是工程行成員，隔離期間無症狀，在解隔離前陽性確診；至於案19073是過去案18367的主要接觸者，是輪船工作者，1月19下船後就到台北，這5例因為是在匡列隔離將滿採檢確診，因此不公布足跡；而案19077因與18545同職場被匡列隔離，在2月3日確診，連帶其家人案19049、19055，及鄰近家族成員19050通通確診。
至於宜蘭飯店衍伸大寮幼兒園群聚今日則有6例確診，今日新增確診有案19046、19047，分別為幼兒園小朋友及其主要照顧者；而先前的案18773曾與3位好友聚餐，其中2人在可傳染期間曾到髮廊做美髮，案19081也因而感染在1月31日發病、2月3日確診，但案19081未如實進行疫調陳述，也因此導致同住家人案19080、19082、19083陸續出現症狀，這一家4口昨日開車到指定醫院採檢，4人都確診，高雄市政府後續將依傳染病防治法進行處分。
陳其邁說，民眾接受疫調時務必如實陳述，虛偽或隱匿疫情調查，對於家庭或社區有風險，若未如實進行疫調陳述，將依傳染病防治法進行處分，而且Omicron病毒株傳染力強，在家庭中的傳播比過去的Alpha、Delta更強，而OmicronBA.2又比BA.1家庭傳播率增加30%，目前高雄傳播鏈就分別是BA.2與BA.1，高雄社區仍相當安全，但民眾仍須特別小心、不可掉以輕心。
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