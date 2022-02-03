與統神、媒體人談年度金句 柯文哲竟爆「粗暴言論」？
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前參與民眾黨的網路政論節目《踢批批開講》，與媒體人黃暐瀚、邱明玉及網紅統神等人，一同回顧2021年的10大金句與10大事件。而其中針對立委費鴻泰曾指稱指揮中心記者會沒效率，是「五漢廢言」的說法，柯文哲也直言不諱表示不用看指揮中心記者會，「看每天下午3點半的北市記者會就好」。此番言論一出也讓在場人士訕笑，並引用陳時中的說法表示「粗暴言論大可不必」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-03 17:00:00
柯文哲在農曆年前，參與民眾黨的網路政論節目《踢批批開講》，與媒體人黃暐瀚、邱明玉及網紅統神等人，一同回顧2021年的10大金句與10大事件。柯文哲也回顧去年五月疫情爆發時，萬華地區確診狀況相當嚴重，當時北市府想要在萬華地區設立多個篩檢站，但指揮中心並不准許。「我只好自己去找廠商，甚至差點寫借條。」柯文哲直言，由於當時無法臨時編列預算，因此只好先跟廠商「用借的」，也讓現場來賓驚呼。
而雖然十大金句並無柯文哲的言論上榜，直到第13名才是柯文哲的「丟病例」說，對此柯文哲也還原當時的說法。「啊那就鬼扯啊！」柯文哲說，當時五月北市確診案例大爆發，「明明病房已經缺少到救護車都卡在路上，不曉得要把病患送往哪裡。」結果當時衛福部次長石崇良還表示「北市病房足夠」，讓他氣到直呼「丟病例」。