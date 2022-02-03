刮刮樂選號有技巧！她曝光「淺規則」：連中2張大獎

每到農曆新年時，除了與親友一起圍爐吃飯，不少人都會趁這段期間買張刮刮樂或是彩券試試手氣，希望能為自己賺個大紅包！一名網友日前到彩券行買刮刮樂時發現一「淺規則」，沒想到真的中了兩張大獎！
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 16:33:37
該名網友日前在《Dcard有趣板》發文，表示自己與高中同學心血來潮去彩券行，先買了一張2000元的刮刮樂結果沒中，老闆還笑說一本只有4～5張會貢龜，因此原PO與同學又買了第二張，刮到一半正以為又要失望時，竟然中了5000元！原PO與同學趁勢買了第三張，未料又沒中獎，在第四張時改買面額1000元的中了1200元，決定最後再買一張2000元面額，沒想到拿給老闆在機器一刷，竟然中了1萬元大獎，總計原PO花了9000元買刮刮樂，卻一共中了16200元！
而原PO也在購買過程中發現刮刮樂有個「淺規則」，就是槓龜那張號碼的前一張必會中獎，自己一開始指定買13號但沒中，後來改挑1號中獎、2號卻槓龜，於是判定槓龜那張號碼的前一張應該會中獎，因此原PO推測先前買的13號沒中，所以12號一定是大獎，果不其然真的中1萬元！另外她也強調，刮刮樂得在同一本的前提下，條件機率相同才行。
網友看了PO文都紛紛表示：「C一波好運」、「看我不吸爆！！」、「恭喜～」、「好猛！」、「那個聲音真的笑死，最後都感受的到你們的雀躍了」、「吸吸吸！恭喜」、「大吉大利恭喜恭喜」、「Cccc好運c起來」。（編輯：陳珮瑜）