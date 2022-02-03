批黃郁婷「傷害台灣人情感」 趙少康：國籍是很重要的
我國參與北京冬奧的競速滑冰選手黃郁婷，練習時穿上中國隊服並錄製成影音PO上個人臉書粉絲專頁，引發社會各界議論。雖然黃郁婷直呼「運動屆裡，我們沒有國籍之分」，但仍舊引發國內不少民眾的批評。對此中廣董事長趙少康也在臉書上公開批評黃郁婷，直言「在國際競賽中，國籍是很重要的。」並強調黃郁婷的做法傷害了很多台灣人的情感。
記者丁上程／台北報導
2022-02-03 16:45:56
趙少康表示，參加冬奧的我國國手黃郁婷，因為秀出她穿中國隊的制服，引起很大的爭議，她很天真的說：在運動界裡，我們沒有國籍之分。「但她錯了，因為『在國際競賽界裡，國籍是很重要的。』」趙少康說，政治不干涉體育，但政治跟體育從來都分不開，因為運動比賽關係著學校、機關、團體、國家的情感、認同與榮譽，不可能跟政治無關。
趙少康強調，當他看到黃郁婷穿上中國隊的制服時，的確十分錯愕，「不要說兩岸關係非常敏感，就算她穿上美國國家隊的制服，也是很不妥當的。」趙少康說，也許黃郁婷完全沒有政治敏感度，也許她只在乎運動，不管其他的問題，但她既然代表台灣出征，還是要有「競爭意識」。
「國家花這麼多錢派了13個成員，陪4名選手出征，不應只是讓選手去結交朋友、去追尋個人樂趣的。」趙少康說，黃郁婷的行為和言論都是很不得體的，也傷害了很多台灣人的情感。年輕運動員思慮不周，又高調發IG，引來軒然大波，對她應該是個教訓。
不過文末話鋒一轉，趙少康也表示，根據黃郁婷的解釋，這制服是她要好的中國隊朋友送的，在兩岸敵對下，運動員間的友誼和惺惺相惜特別顯得珍貴， 奧運精神就是「相互理解、友誼長存」，不只在競技場上，也值得兩岸領導人深思。