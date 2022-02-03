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桃園+7！確診者25處足跡曝光：寶雅、Costco加油站入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦。（圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-03 16:50:27

國內疫情延燒，桃園市今新增7例確診個案，疫調足跡包括桃園客運、Costco、POYA寶雅等25處，對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，上述公共場所均已完成環境清消，提醒民眾如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測。

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桃園市政府公布案18975、18977、19024、19026、19027、19029、19042、19051、19054、19074、19075等足跡，時間為1月21日至31日期間，共25處公共場所足跡。

包括網路E世界網咖埔頂店、內壢成功市場、POYA寶雅八德興豐店、桃園客運、三民運動公園、美華肉鬆肉脯專賣店、陽明運動公園、早餐店、墊腳石中壢生活館、佳樂蛋糕中壢門市、萊爾富大溪高介門市、兆鑫食品五金百貨草漯門市、Costco桃園中壢店自助加油站。

▲桃園新增7例！確診者25處足跡曝光。（圖／桃園市政府）
▲桃園新增7例！確診者25處足跡曝光。（圖／桃園市政府）
▲桃園新增7例！確診者25處足跡曝光。（圖／桃園市政府）
▲桃園新增7例！確診者25處足跡曝光。（圖／桃園市政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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