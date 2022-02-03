快訊／初三大樂透「1.3億」號碼出爐！威力彩衝8億快來對
開春紅包自己賺！台灣彩券公司日前宣布自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎「大樂透」，創史上最長連續開獎天數紀錄，同時加碼360組100萬「春節大紅包」，今天（3日）開出的中獎號碼已出爐，快來一起看看吧！
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 21:21:40｜2022-02-03 21:38:21
今（3）日開出大樂透第111000014期中獎號碼，依序為05、09、18、22、34、36，特別號11，頭獎獎金上看1.3億元。另外，大樂透春節加碼開出百萬大紅包共計16期，今日「春節百萬大紅包」中獎號分別為04、05、10、20、22、23、28、38、48，只要對中任6個獎號就有機會獨得百萬獎金。
另外威力彩連29槓，今晚頭獎上看8億元，威力彩第111000010期中獎號碼，依序為11、13、19、22、27、28，第二區中獎獎號為03。
實際中獎獎號依台彩公布為準。
台彩提到，從1月28日起至2月1日每期各加開一組9個「春節大紅包」號碼，只要對中其中任6個號碼就有機會獲得100萬元。台彩也補充，若360組百萬大紅包直到2月1日仍未全數送出，將繼續加開獎號，直到360組全部送出或到2月15日止。（編輯：陳珮瑜）