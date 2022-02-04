姊弟戀報喜！泫雅被Dawn求婚　十指緊扣戴戒指喊：Yes

29歲南韓「性感小野馬」泫雅和交往近6年的27歲男友Dawn(金曉鐘)不僅感情甜蜜蜜，也不吝在社群平台高調放閃，粉絲們一直期盼他們步入禮堂。如今終於迎迎來喜訊，３日她突然在IG曬出無名指戴戒指的影片，曖昧甜膩地喊「當然是Yes」、稍後又PO上一對戒指的照片，男友求婚成功，也引來大批粉絲開心祝福。





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Dawn 3日先在IG曬出一段影片並標註泫雅，畫面中一隻左手無名指上戒指，珠光反射相當耀眼，緊接著另一隻較大的手輕輕覆上，無名指也是同款戒指，寫著「MARRY ME（嫁給我）」稍後泫雅接著轉發同影片，回應「當然是Yes」，交往6年有情人終成眷屬。





▲泫雅在浴缸裸身的照片，網友推測就是男友拍攝的。翻攝泫雅IG

泫雅並上傳兩枚對戒的照片，配合戒指款式，外盒做成貝殼形狀，並分別以粉色、藍色區分，泫雅PO文一連用了7個鑽石符號，感性表示：「謝謝，謝謝，總是感謝。」貼文底下粉絲湧入祝福，「OMG終於」、「是要結婚了嗎」。





泫雅2009年與DAWN公開開認愛後，作風特立獨行的2人，外性和個性都相當登對，他們交往也完全沒受到外界壓力的影響，更是高調曬恩愛，泫雅有一張裸身坐在浴缸男友視角的性感照片，粉絲就推測是男友掌鏡。日前２人還上傳一系列的照片，甜蜜接吻也不介意，吸引了172萬人按讚。





▲泫雅在IG秀出戴對戒的影片，甜蜜答應男友求婚。

泫雅身材曼妙火辣，不吝在IG大給粉絲福利，她是2007年2月以女子團體Wonder Girls成員身分正式出道，在團隊中擔任Rap角色，雖然該團迅速走紅，但她因為腸胃炎等病痛問題，加上父母親對她身體狀況的憂慮，在同年7月退出該團，直到2009年以4Minute再次出道。



