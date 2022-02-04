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柯震東過年急診室報到　腿破3大洞「差點絕子絕孫」

▲柯震東年初一受傷，竟是被自己的愛犬咬傷。（圖／NOWnews資料照）
▲柯震東年初一受傷，竟是被自己的愛犬咬傷。（圖／NOWnews資料照）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-04 09:31:55｜2022-02-04 09:37:54

30歲的演員柯震東曾因吸毒醜聞沉寂一時，好在後來被許多導演相中，光是這陣子就參演電影《鱷魚》、《金錢男孩》和《月老》等，人氣逐漸回溫，不過他日前突然在IG貼出自己的受傷照片，地點還是在醫院，嚇壞許多粉絲，經紀人當時回覆《NOWnews今日新聞》：「沒什麼事，謝謝關心！大家新年快樂健健康康。」低調不願多談，而柯震東本人今（4）日凌晨，終於開直播，親自還原整個受傷過程。

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▲柯震東曬出受傷圖，手指和腳都有明顯傷勢。（圖／柯震東IG）
▲柯震東曬出受傷圖，手指和腳都有明顯傷勢。（圖／柯震東IG）
柯震東透露除夕當天，家裡有2隻原本就個性不合、50公斤的狗，突然發瘋打架，怎料原本想去勸架的他反被咬傷，除了手臂無辜被襲擊之外，腿上還被咬出3個大洞，甚至出現撕裂傷，所以才趕緊到急診室處理包紮，他也激動表示自己叫得比狗還大聲：「再咬到一點點，我就絕子絕孫，會斷裂，掉在地上那種。」

柯震東表示目前並無大礙，希望粉絲可以放心，接著解釋過了一段時間才和大家分享傷勢的原因，他坦言若說出「被狗咬」一事，擔心媒體會覺得自己在嘲諷他們，所以當時才選擇不答，雖然被狗攻擊有些丟臉，不過柯震東認為這算一個難得的經驗。

▲柯震東開直播還原受傷過程。（圖／柯震東IG）
▲柯震東開直播還原受傷過程。（圖／柯震東IG）
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