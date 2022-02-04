不宜恩愛？鳳梨犯初三禁忌 跪求補救方式洩「行房次數」
網紅鳳梨（吳泓毅）因獨特的「鼠薯」口音聲明大噪，霸氣的外貌和幽默的本土風格吸引各年齡層關注，也時常與貼身「祕書」、疑似女友的歐菈放閃。儘管過年期間，鳳梨仍不忘與粉絲互動，而他昨（3）日在分享初三大忌時意外洩露私事，犯下禁忌的他非常慌張，讓留言區的網友笑到不行。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-04 10:47:44
鳳梨透過臉書分享初三「不宜恩愛」的禁忌：「初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導，致夫妻產生口角。」讓他焦急地發文求助：「我現在才看到初三禁忌，可是我算一算已經『啪啪啪』6次了，怎麼辦？在線等…我不是故意的。」
鳳梨隨後又在留言區補充：「我是剛剛第6次去沖澡後，才滑手機看到的，現在這樣怎麼辦，有什麼補救的方式？」而他看似求助的發文，卻遭網友笑虧是在炫耀：「大過年的，也不好說些什麼，當炫耀文沒關係、唬唬生瘋（誤）。」鳳梨則回：「我緊張得要死...你還開玩笑。」至於禁忌上表示若行房會「防礙老鼠娶親」，網友也拿此吐槽鳳梨：「只能趕在老鼠娶親前，你先娶！」