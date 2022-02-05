臉書吹哨人：澳洲須防社交媒體假消息干預大選

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澳洲將於今年5月舉行聯邦大選；郝根認為，為了捍衛澳洲的民主政治，當局應該要加強對付社交媒體被利用散播假消息的問題。她表示，中國將社交媒體武器化的問題已經引起注意。
郝根又指出，對於美國以外其他國家，包括澳洲在內的用戶，臉書提供較差的網路安全措施。她解釋，由於臉書很清楚自己是在黑箱作業，它持續在維護用戶安全方面投資不足，反正沒有人能夠監管它。
郝根去年10月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說，臉書早知旗下產品在助長仇恨並傷害兒童心理健康。她曾洩露資料給華爾街日報和美國政府，引爆全球國際媒體追蹤臉書的隱私保護和假消息管控不足等問題。
澳洲金融評論報指出，隨著郝根公開踢爆臉書「把利益置於安全之上」激起國際關注，澳洲政府遂邀請她向「社交媒體及線上安全調查委員會」公聽會作證。
郝根呼籲，澳洲政府應該比照英國和歐盟的做法，要監管「（社交媒體）平台的核心商業模式」；她強調，目前各個社交媒體所採用的演算法和網站平台的設計方式，均有助假消息和仇恨言論散播，而且讓用戶個人資料遭受利用。
郝根提醒，世界各地在過去數年以來，都清楚地顯示單靠社交媒體企業的自律是行不通的；就公眾利益而言，社交媒體平台是不可信的。
郝根提到，近年世界各地的選舉，特別是美國，利用社交媒體而操作的奧步層出不窮；而有著獨特地緣政治處境澳洲，亦需要防範同樣問題。
郝根認為，社交媒體是散播假消息的主要管道；最能煽動情緒的話題會在社交媒體上被放大，而平衡觀點和忠實陳述的內容卻較不搶眼。
郝根又提醒，現在距離澳洲聯邦大選只有幾個月，當局應該要預防有人將社交媒體武器化，進而干預開放社會中的選舉，對有些人來說，這是開放社會的弱點。
郝根建議，要對付社交媒體上的網路安全問題，當局和社會大眾應該要施壓，要求社交媒體企業檢驗其產品的安全性，並且要求這些企業向公眾交待和解釋檢驗過程和結果；而且學術界應該獲得授權，以便讓他們能夠分析臉書的數據。
郝根又提到，過去曾經有一些學者試圖研究臉書廣告如何干預美國選舉，隨後臉書威脅要暫停這些學者的帳號，甚至揚言要控告這些學者。（編輯：韋樞）1110204