穿中國隊服惹議！黃郁婷稱運動歸運動　簡舒培批瞎扯

台灣隊滑冰選手黃郁婷將代表我國參加2022北京冬奧，不過卻被發現，日前其身穿黑、紅色的中國隊服，其2日深夜在臉書回應稱「運動歸運動，在運動屆（界）裡沒有國籍之分」，引來大批國人砲轟。兼任民進黨發言人的台北市議員簡舒培今（4）日對此表示，黃郁婷的說詞顯示其缺乏身為台灣國家隊選手的自覺，交換賽衣，和把處處矮化台灣的中國賽衣穿上，完全是兩回事。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-04 11:01:07｜2022-02-04 11:20:10
簡舒培說，中國打壓台灣國際空間，台灣運動選手在國際場合常遇到不合理的待遇，選手為了上場比賽，有時委曲求全，國人都能體諒。但這次黃郁婷穿上中國隊服並且自拍上傳社群，卻是在「沒有人要求」的情況下，以台灣國家選手的身分，心甘情願穿上處處打壓台灣國際空間的中國隊服，無疑是踐踏台灣國家尊嚴，更是狠狠打了所有台灣人的臉。
簡舒培表示，在面對國人炸鍋指責，黃郁婷居然瞎扯「交換賽服是國際選手常見行為」、「運動歸運動」、「運動選手沒有國籍之分」，這些說詞都顯示黃郁婷缺乏身為台灣國家隊選手的自覺，交換賽衣，和把處處矮化台灣的中國賽衣穿上，完全是兩回事。
簡舒培說，每當國際賽事台灣隊遭受中國打壓矮化時，越來越多的國際友人都會站出來抗議中國打壓台灣，結果台灣國家隊選手自己穿上中國隊賽衣，無疑是唾面自乾，也讓國際友人錯亂。
簡舒培說，知道自己行為會造成國家困擾，卻仍然一意孤行，難怪有網友認為這不是無心之過，而是向中國輸誠的財富密碼，國家隊選手當然有國界，有這樣的國家隊選手還需要敵人嗎？