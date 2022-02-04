再戰雲林縣長？蘇治芬虎年要為雲林做這6事

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提到「創經濟」，蘇治芬說，在雲林開創海口新經濟，順著綠能發展、零碳經濟的勢，推動「國家碳循環綠能基地」，為雲林海口創造2萬人就業機會 、 2000億區域產值的新經濟，扭轉命運，為海口人找可能，走出一條不一樣的出路。
「顧農民」部分，蘇治芬強調，要繼續拚《植物醫師法》三讀，提供農民朋友更精準有效的農藥處方，避免農藥濫用的同時，更能降低病蟲害農損，為環境永續盡一份力，也讓消費者吃得安心，台灣農業再升級，邁向科學農業 、精準農業。
蘇治芬也說，也要全力修繕農水路，繼續推動區域系統性排水，跟咱農田水利會努力，一改過往「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的情形，更不會像貼藥布一樣東修西補，要讓建設做了，治水有成效透過一次性整體區域改善，治水時間縮短，效果也才能更快見效。
至於「新農業」部分，蘇治芬盼打造虎尾大糧倉有機農業基地，未來更是智慧農業重點場域，還要結合虎科大農業人才培訓，培養更多有為台灣農業接班人；也要來爭取非疫區生產示範點，要讓台灣農業符合國際防疫標準，才能更快打進國際市場。
另對於「要治水」，蘇治芬說，成功推動褒忠有才寮1200公頃在地滯洪，可蓄留約200多萬噸的水，減少淹水面積近360公頃，是兼顧生態、防洪、經濟，還能調適未來的氣候衝擊的治水新觀念，未來也會繼續爭取在縣內各鄉鎮推動。
蘇治芬也說，也要為虎尾鄉親爭取水岸縫合韌性城鎮4.5億經費，要打開虎尾糖廠的圍牆，縫合公有地和私有地，讓台糖土地成為在地滯洪的基礎，也讓虎尾深厚的糖業歷史人文脈絡露臉，跟在地生活圈有更多互動機會，送給虎尾一座美麗的水環境公園。
最後談到「護文化」，蘇治芬要持續推動北港糖廠活化作業，為鄉親打造一個兼具休閒、展演、生態的在地住民日常樂活空間，讓北港人跟遊客都能重新感受北港糖廠的甜蜜氣味。