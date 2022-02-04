黃郁婷穿中國服強調「沒分國籍」 一回應讓鄭家純翻白眼
台灣競速滑冰國手黃郁婷擁有水汪汪的大眼和燦爛笑容，在臉書擁有4000多名粉絲，日前代表我國前往北京參加冬季奧運時，卻因身穿中國隊溜冰服練習惹議，還在臉書上直言「沒有國籍之分」，遭到不少網友出征，就連藝人鄭家純（雞排妹）也看不下去，直接翻了一個白眼回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-04 11:35:11｜2022-02-04 11:35:49
黃郁婷在IG上PO出身穿中國溜冰隊的隊服練習，引起不少網友反彈，趕緊刪除影片後解釋：「運動歸運動，在運動屆裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點。」昨（3）日下午也特地發文感謝教育部潘部長、蔡英文總統和行政院蘇貞昌的關心，喊話會努力奮鬥，為台灣爭取最大的榮譽：「謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷。」
儘管事後試圖緩頰，仍不被網友買單：「如果真的比較想去中國發展，或者去中國發展對你的職業生涯比較有利的話，那我個人完全尊重、甚至會支持，台灣地小、資源少，不一定養得起真正頂尖的選手」、「妳去參賽是用自己的資源和費用的話，那我無話可說，然而現在支持妳站在賽場上的，是台灣人民共同努力的資產與資源。」
此外，還有人意有所指地反問黃郁婷：「不然妳拿中華隊的給中國朋友穿穿看？」她也親自留言：「可是我只有一件，沒辦法給他們，給了我就沒有比賽服比賽。」對此，時常針砭時事的鄭家純看到後相當傻眼，決定截圖並附上一個翻白眼的表情符號回應，以示不支持黃郁婷的言論。