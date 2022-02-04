足球／7主力缺陣！中華女足3:0退泰國 世界盃門票差一步
續拚明年紐澳世界盃門票！中華女足今(4)日出戰亞洲盃附加賽對決泰國，印度當地疫情嚴峻，中華隊在7名主力缺陣下，20歲蘇育萱梅開二度，加上陳英惠世界盃自由球直接破門，中華隊終場3:0獲勝，下一戰6日對越南只要平手就能取得世界盃門票。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-04 17:59:19｜2022-02-04 19:36:50
印度當地新冠疫情嚴峻，除了上月28日確診的頭號射手賴麗琴仍未歸隊，今日又多了6名選手且都是先發球員包含陳燕萍、王湘惠、許翊筠、李綉琴、張愫心、程思瑜都無法出賽，板凳上僅剩5人含2門將，而泰國隊也受影響只剩3名替補。
上半場泰國把持較多控球時間，頂替先發的旅日門將蔡明容擋下不少攻勢，終於第44分鐘，中華隊高吊球到前場，20歲前鋒蘇育萱頭先蹭到球後調整給到腳，面對3名防守球員和門將，相當冷靜射門，中華隊1:0領先。
下半場，儘管中華隊多處於被動，但沒讓泰國越雷池一步，反倒在第84分鐘再下一城，蘇育萱禁區內接到球，在重心不穩下轉身射門，直中上門眉下緣彈進，門將完全束手無策，蘇育萱展現個人能力，本場攻進國家隊生涯第2、3顆進球。
比賽終了前第91分鐘，中華隊拿到自由球機會，陳英惠世界波直接破門，中華隊鎖定勝局以3:0獲勝。下一場6日對越南就算平手也能拿下附加賽第1，取得世界盃門票。