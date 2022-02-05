春節不怕人擠人 新北推薦大家「用耳」到淡水紅毛城走春
大年初五去哪走春不會人擠人？淡水古蹟博物館推薦大家用耳朵到淡水古蹟來走春，去哪都能收聽新北首檔情境式Podcast「淡博名利」節目，24小時不休息地陪伴大家，不論是在家耍廢可聽，即便在車陣中也能打開頻道，聽聽爆笑的古蹟軼聞，提振精神！
記者陳志仁／新北報導
2022-02-05 09:00:00
淡古Podcast「淡博名利」節目全程在古蹟裡完成錄製，周邊的環境音直接當作背景音樂，營造身歷其境的「行腳節目」，內容不乏自嘲的設計對白與時事哏，爆笑內容保證翻轉大眾對博物館的印象；例如，談到紀念性建築得忌利士洋行時，遊客總是以為是廁所。
淡古館長黃麗鈴表示，艱澀難懂的歷史利用詼諧幽默方式，轉譯為日常生活中的對話，讓聽眾在輕鬆的過程中，了解文化脈絡的演變，很適合全家大小一起收聽；有興趣的聽眾可透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，一起聽軼聞，認識更多歷史的趣事。
此外，春節期間的「福虎揚威遊淡古」新春系列活動，民眾只要在3間古蹟的指定背景拍下虎爪照，並上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，即可免費換取特製版徽章或磁鐵，每日限量30個，把好運帶回家；而紅城小舖則同步推出單筆消費滿160元即可抽扭蛋1次的活動，歡迎大家在虎年試試好手氣。