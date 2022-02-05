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虎年3星座運勢旺到爆　第一名「貴人帶你飛」

▲唐綺陽揭曉貴人運強盛的3星座。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽揭曉貴人運強盛的3星座。（圖／唐綺陽臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-05 10:00:00

虎年迎來新氣象，占星專家唐綺陽公布貴人運勢旺盛3星座，金牛、處女、魔羯在新的一年人脈大爆發，貴人會讓你的工作更往上升，升官有機會、工作很有展望、工作能力好的符號在你身上很明顯，尤其是魔羯座可說是一帆風順，貴人帶你飛。

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▲唐綺陽17日將接種疫苗。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽呼籲金牛做自己。（圖／唐綺陽臉書）
金牛前一陣子有名聲地位的危機，沒有做周全的地方會被檢討，那股壓力很大，這時勇敢做自己、表現出個性，反而人生迎來轉機，另外一個覺得你很棒的勢力會起來。在人際關係上忽然有好運，客戶願意挺你，拓展版圖有機會遇到貴人，短期內會有不錯的人脈或夥伴。

處女有不順很久的自憐情緒在身上，人際關係受到挫折，對人很好卻不被重視，跟你相反的人反而很受歡迎，一切一切讓你很心寒，進入人群之後平添壓力，這時只要看一個人，你的另一半或合作夥伴，看重重視你的人就好，不需要跟不重要的人比較，貴人是合作對象或是親密伴侶，另一半的嘮叨是為你好，因為他的帶領會得到好結果。另外要注意身體健康，去做身體檢查，有機會檢查出病痛做治療。

▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽分析魔羯好運到。（圖／大慕影藝提供）
魔羯在虎年要紅了，貴人就是朋友、同學、兄弟姊妹，會給你好東西，本身走狗屎運，許願很容易會成功，其實身邊人只是不知道怎麼對你好，只要願意主動表達，想對你好的人馬上給你，機會就送上門，新的一年除了靠自己優秀的能力，不妨靠人脈、朋友，轉型會最快最順利。


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