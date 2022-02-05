媳婦春節遇「5大地雷」 再乖都會變逆媳：真的好恨過年
農曆春節接近尾聲，連假期間固然是多數民眾能夠好好放鬆的日子，但回顧和親朋好友相聚時，就怕被問到許多尷尬問題，像是研究生怕「畢業話題」、單身族怕「婚姻問題」、頂客族怕「子女問題」、而根據《Social Lab社群實驗室》調查「過年媳婦煩惱」，不論是「年夜飯」話題，或是何時「回娘家」等每每掀起熱議，究竟現代媳婦們過年煩惱的事情還有哪些呢？
生活消費中心/綜合報導
2022-02-05 11:42:09
根據調查，網友熱議的過年媳婦５大煩惱網路聲量排行，「準備年夜飯」可是成為許多女人們揮之不去的惡夢，有網友曾發文抱怨，因懷孕初期，身體不太舒服的情況下還被「婆婆逼準備年夜飯」；另外也有人妻表示「真的好恨過年，要拜一堆根本不認識的夫家祖先」，並表示婆家拜拜細節一大堆，如供品擺放位置、水果種類等諸多要求，且婆婆都還會站在一旁監視，壓力之大，引發許多人的共鳴。
接著「回娘家」也是許多媳婦每逢年節的一大煩惱，有網友便抱怨，「小姑初二要回娘家，所以婆婆不讓我回去，要我在家煮給小姑一家吃」。另外，「親戚問不停」、「年前大掃除」也是許多婦女的過年煩惱之一，許多網友就大嘆「每次過年親戚都在問我哪時要生，生了是要幫我養嗎？一直問」，並表示過年真的是「每年惡夢」。
過年期間看似可以好好休息，享受連續假期的愜意感，但對於許多女性來說，仍得肩負許多「家庭包袱」，因此身為家庭的男性成員，也不妨多多幫忙家事，讓辛苦的媽媽、老婆大人，一起在年節期間眉開眼笑。