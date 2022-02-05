直播／桃園日翊物流續燒、高雄防疫旅館群聚 陳時中說明
春節年假已屆尾聲，但本土疫情仍在延燒，尤其桃園日翊物流、高雄防疫旅館爆出群聚感染，成為目前社區疫情的最主要熱點，詳細最新疫情變化，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 14:00:00
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（4）天指出，日翊物流是目前特別需注意的案子，這幾天是關鍵期。而桃園市長鄭文燦今天上午表示，日翊物流群聚案，昨天至今已採檢1380位，包括有位日翊物流的確診者家人在龍潭市場擺攤，昨天採檢相關接觸者182人，結果出爐全數陰性。
另外高雄防疫旅館傳出群聚感染，但具體感染途徑為何仍待進一步釐清。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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