媽祖賜福！祖孫三代刮中1萬再中百萬、打算做小孩教育金
春節連假接近尾聲，刮刮樂也持續熱賣，更有不少人中大獎！位在新北市彩券行就傳出有1名約30歲男帶著家人買「2000萬超級紅包」刮刮樂，進去時先向投注站門口供奉的媽祖誠心膜拜，並先買了一張給媽媽刮中1萬元，再買3張給小孩玩，沒想到其中一張刮中100萬元，當下心懷感恩的說：「一定是媽祖要賜福給這3個小孩，做為3個小孩的教育基金。」
記者顏真真/台北報導
2022-02-06 09:55:25｜2022-02-06 09:59:29
台灣彩券公司今年新春限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，而統計至2月4日截止，已被刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元，其中位在新北市中和區景新街的「天將彩券行」有1名年約30歲男客人，因為媽祖賜福，祖孫三代先刮中1萬，之後更中了100萬元。
台灣彩券公司轉述彩券行的說法，這名幸運中獎人當天是帶家人到投注站買「2000萬超級紅包」刮刮樂，由於投注站門口供奉著媽祖，中獎人進去時，先誠心膜拜希望能中大獎，之後中獎人先買了1張「2000萬超級紅包」給媽媽，結果刮中了1萬元。
後來，中獎人又買3張給3個小孩玩，沒想到其中1張竟然就刮中了100萬元，也讓中獎人心懷感恩的說：「一定是媽祖要賜福給這三個小孩，做為三個小孩的教育基金。」