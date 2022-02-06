狗來富！進投注站大黑狗緊跟不離開 屏東婦人刮中100萬
過年買彩券持續傳出有人中大獎！屏東縣潮州鎮就傳出有名50多歲婦人，當天到投注站說與家人及朋友要集資買「2000萬超級紅包」，當時投注站裡有隻大黑狗一直在婦人旁邊，婦人好奇問店員才知道這隻大黑狗並不是店裡養的，旁邊客人聽到後直說：「狗帶財，該不會這家要開大獎了吧！」婦人聽到後，隨手挑了1張「2000萬超級紅包」，並特地走到大黑狗旁邊刮，沒想到真的幸運刮中100萬元。
記者顏真真/台北報導
2022-02-06 10:27:32
台灣彩券公司今年新春限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，截至2月4日止，已被刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元，其中位在屏東縣潮州鎮的「山本億彩券行」，就有1名50多歲婦人刮中100萬元。
根據台灣彩券公司轉述彩券行的說法，這名幸運中獎人當天來到店裡，說與家人和朋友要集資買「2000萬超級紅包」，當時投注站裡有隻大黑狗一直在婦人旁邊，婦人好奇問店員才知道這隻大黑狗並不是店裡養的，最近這幾天一直待在店裡不肯走，旁邊的客人的聽到後說：「狗帶財，該不會這家要開大獎了吧！」
婦人聽到「狗帶財」，就隨手挑了1張「2000萬超級紅包」並特地走到大黑狗旁邊刮，沒想到真的幸運刮中百萬金。投注站曾小姐開心的表示，黑狗帶來的好運不只如此，當天晚上店裡還開出大樂透春節大紅包1注100萬元獎金，一天內就開出了2個百萬大獎。