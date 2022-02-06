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威力彩頭獎衝9.1億！「4星座、生肖」偏財旺　快衝彩券行

▲明（7）日威力彩頭獎上看9.1億元，對此，小孟老師就表示，4星座「天秤、天蠍、處女、摩羯」和4生肖「兔、蛇、猴、虎」偏財運最旺。（圖／NOWnews資料照）
▲明（7）日威力彩頭獎上看9.1億元，對此，小孟老師就表示，4星座「天秤、天蠍、處女、摩羯」和4生肖「兔、蛇、猴、虎」偏財運最旺。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-06 10:45:18

威力彩連30槓，明（7）日頭獎上看9.1億元，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，4星座「天秤、天蠍、處女、摩羯」4生肖「兔、蛇、猴、虎」偏財運最旺，有望中獎發大財，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲明（7）日威力彩頭獎上看9.1億元，對此，小孟老師就表示，4星座「天秤、天蠍、處女、摩羯」和4生肖「兔、蛇、猴、虎」偏財運最旺。（示意圖／Shutterstock）
▲明（7）日威力彩頭獎上看9.1億元，對此，小孟老師就表示，4星座「天秤、天蠍、處女、摩羯」和4生肖「兔、蛇、猴、虎」偏財運最旺。（示意圖／Shutterstock）
Top4：天秤座

太陽與土星落在偏財宮，顯示天秤座2月7日能得到太陽的照耀，財氣噴發，建議可以在下注前吃個太陽餅，或者吃個蛋黃再去下注就能得到太陽加持的財氣，另外中午陽光強是最好下注的時間點。

Top3：天蠍座

吉星木星與海王星落入到天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座能得好的財氣，五形之中海王星屬水，水生木，因此建議天蠍座在下注前可以尋找靠水較近的投注站，如：飲料店，加水站，洗衣店，河岸溪流旁等。如此一來將能吸引強大財水注入磁場，讓我們全身上下充滿財氣。

Top2：處女座

水星、金星和火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財富能量超旺，橫財旺盛，此外在五行中金星能量能生水星能量。因此金生水，建議下注前可以吃香蕉，香焦為黃色五行屬金，或者找銀樓旁的投注下注，象徵金銀財寶進家門。

Top1：魔羯座

水星在魔羯座恢復順行，加上金星、火星、冥王星加速進入命宮，且天王星入偏財宮，5星齊發，如同5路財神降臨，財運發發發，建議下注前帶個紅包袋，在紅包袋上畫5個小圈圈再畫上一個金元寶，代表5星齊聚，金元寶也代表能在天空接財好運齊發，說不定會中到大獎。

此外，小孟老師也公布下注吉時，分別是中午11時至15時、晚上17時至19時，至於財神方位則是位於「正東方」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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