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疫情不樂觀！唐綺陽曝「接納生死」時間點　恐夾帶負能量

▲疫情不樂觀，唐綺陽曝大眾接納生死時間點。（圖／唐綺陽臉書）
▲疫情不樂觀，唐綺陽曝大眾接納生死時間點。（圖／唐綺陽臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-06 13:00:00

今（6）日是春節連假最後一天，明天就是開工日，許多人開始收心，不過近來疫情漸漸升溫，昨天就暴增40例本土案例，不免引來人心惶惶，而星座專家唐綺陽在最新一期的運勢週報也指出，11日會遇到「水冥合相」階段，會讓社會大眾對「死亡」這件事情非常有感，開始試著接納生死。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國女足代表隊職員目前有7人確診。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會宣導疫情。（圖／指揮中心）
唐綺陽預測11日大家會開始反思有關死亡的話題：「希望怎麼死？怕不怕死？想要如何終局？與祖先的連結等，水冥合時節，討論生死與忌諱無關，人們很自然地接納這每個人都會經歷的命運。」此外，也會啟動「重新開始」的開關，因為很多事經歷水冥合後，讓眾人可以徹底放下某些東西，真正為迎接新生做準備，不過難免還是會有些傷感和負能量，唐綺陽認為所有的結束都是為了重生：「有了健康的觀念，才能從意識深處，將負面的影響減到最小。」

▲唐綺陽入圍金鐘獎，突哽咽表示人生沒有白費。（圖／記者葉政勳攝）
▲唐綺陽預測。（圖／記者葉政勳攝）
唐綺陽表示本週也會遇到「火金趨近」，期間將持2個月，意指只要人與人有所互動，就容易有感情激活、心思盪漾、易受觸動等感受，桃花滿天的氛圍，能讓單身已久的人忽然心動，對於戀愛不再排斥，還反而會覺得有趣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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