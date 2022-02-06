初六收假！國道上午3起追撞事故 下午北返避5易塞路段
今（6）日是春節大年初六，也是年假最後一天，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，上午除3起小額車追撞事故，目前事故都已排除，國道全線路況大致正常，預計下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議避開國道壅塞路段及時段。
記者顏真真/台北報導
2022-02-06 13:04:03
高公局指出，今日上午8時25分國1高架南向46.2公里發生2小客車追撞事故；上午10時20分國3北向304.2公里發生小客車自撞護欄事故；上午10時54分國1北向303.2公里發生2小客車追撞占用內側車道事故，目前3起事故均已排除，但3起事故均影響國道行車順暢。
高公局並預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
為避免塞車分散車流，高公局也呼籲連假出外旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。