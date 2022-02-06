面試薪資不敢談多？網曝「關鍵算法」自己估：這樣最合理
現已過初五開工日，許多民眾已回歸工作崗位，另一些人則在另覓高就、積極面試，可許多人在與人資對談時，總不知如何定出合適的期望待遇，就有網友將類似煩惱PO上網，眾人見後紛紛熱心回應，並表示期望待遇應是自己原先薪資的1.2倍以上，若不到則寧願不換。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 13:05:59
原PO於PTT上發文，說明自己是畢業於國立文組學士，目前工作是在半導體做BOM管理，近期收到電子業外商工業工程專員的面試，該公司徵才廣告表明想要擁有三年以上經驗的老手，薪資從40K起跳，而該公司疑似因找不到有經驗且英文底子好的人才，故轉方向以英文為首要挑人原則。
原PO認為自己沒經驗又不是本科生，不敢將期望薪資開到40k，依目前情報能確認至少能達35k，但他非常猶豫是否能在開到38k，「會不會太獅子大開口？」
部分網友認為應該大膽開到4萬以上，因為幾千塊的差異對公司來說差別不大，且面試時很有機會還會被砍價「當然是開比你預期的高啊！真的想要你就會跟你討價還價了」、「104上面有寫40k以上，你就是從這開始談」、「開高一點，反正hr都會砍」、「直接開42-45吧！勇於爭取才是對的」、「35、38、40對老闆來說沒差...」。
有網友直接提供1.2倍這個關鍵數字給原PO參考，認為跳槽需要花費許多力氣，若期待薪資低於1.2倍的話，就沒有轉公司的必要「1.2倍起跳啊」、「1.2倍談差了 1.5倍合理 2倍算你厲害，轉換公司是要忍受陣痛期的，重新磨合也要付出很大的力氣，太低就沒跳的價值」。 （編輯：李惠婷）