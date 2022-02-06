周杰倫粉絲買NFT被騙上百萬！劉畊宏賠償補救挽民心

元宇宙話題席捲全世界，明星們都在瘋NFT（非同質化代幣），除了購入投資之外，許多大咖明星還發行專屬NFT，台灣以周杰倫加持的「Phanta Bear」（幻想熊）NFT最火熱，今年元旦發行立刻被秒殺，火速賺進1,000萬美金（約2.8億元台幣），卻也成為駭客覬覦的目標，有多位粉絲因此受騙，損失上百萬台幣！

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▲劉畊宏非常有商業頭腦，和好友合作發行NFT立刻被秒殺。（圖／翻攝劉畊宏IG）

▲劉畊宏是幻想熊NFT的發行人，不少粉絲到其IG留言求救。（圖／翻攝劉畊宏IG）

幻想熊由周杰倫潮牌「PHANTACi」與周杰倫好友劉畊宏成立的「Ezek平台」聯名推出，加上周董、昆凌幫忙宣傳，許多粉絲認為這個NFT與偶像息息相關，非常看好其發展，在未公開發行前就加入熊熊王國社群Discord（遊戲玩家之間的通訊平台），討論購買事宜，結果該社群去年底被駭客入侵，提供詐騙連結，謊稱可以提前入手，不少玩家誤以為真，立刻砸錢購買，結果血本無歸，求救無門，只好向發行者求救。





事件延宕1個月後，劉畊宏成立的「Ezek平台」今（6）日發布聲明，經過資安部門調查後，指社群平台兩度被駭客入侵，共有58人誤點詐騙鏈結，導致財產損失14.14乙太幣（約118萬台幣），已經賠償彌補這些人的損失，但仍有買家表示自己也是受害者，不知該找誰求助。





▲Ezek今日發布聲明，說明補救措施。（圖／翻攝Ezek IG）

▲周杰倫有意要將經典歌曲的demo作為NFT。（圖／翻攝周杰倫IG）