劉嘉玲曬春節照「桃花缺席」　背後暗藏張國榮催淚故事

每年除夕之際，劉嘉玲都會在香港豪宅家中，穿著唐裝與桃花樹合影，向粉絲拜年，今年她移居上海後，新年照不再見到那棵熟悉的桃花，讓粉絲感到相當可惜，原來這棵桃花樹的背後，竟有個和張國榮有關的催淚故事。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲曬出虎年新春照，和粉絲拜年。（圖／翻攝劉嘉玲IG）

▲梁朝偉和劉嘉玲在上海新居買了蘭花當新年裝飾。（圖／翻攝梁朝偉IG）

劉嘉玲和張國榮曾合作多部作品，不但是好友，還是上下樓層鄰居。某一年，劉嘉玲的感情與事業諸多不順，摯友張國榮便買了兩顆桃樹，一顆自己種，一顆留給了劉嘉玲，希望桃樹能為她帶來好運，這次富有特色的禮物，讓劉嘉玲內心深受感動。





後來，張國榮因憂鬱輕生，劉嘉玲便以與桃樹合影的方式悼念張國榮，從2012年開始，每年春節之際，劉嘉玲便妝容精緻地坐在沙發上，與身後生長茂盛的桃花合影，她將照片在微博分享給粉絲，更寫下給好友的話，「每年我都會去你介紹的那家去買桃花，這裡的桃花真的很漂亮」，簡單的話語卻訴說對友人難忘的思念。





▲張國榮的男友唐鶴德，曾曬出和張國榮在桃花樹前的合影。（圖／翻攝唐鶴德IG）

▲劉嘉玲在香港豪宅裡的桃花樹，有2米以上高度。（圖／翻攝劉嘉玲IG）

▲劉嘉玲過年時會在樹上掛吊飾，增添新年喜氣。（圖／翻攝劉嘉玲IG）

「人面桃花相映紅」，劉嘉玲前年與母親一同入鏡，氣色紅潤，看起來很有精神，穿著中規中矩的唐裝，相當盛重，背後的一片桃花樹，是表達對張國榮的思念之情。她說，過年會在樹上掛一些小吊飾，順著桃花樹轉三圈許下一個心願，這是專屬於自己與張國榮儀式感。



過去只要在綜藝節目上談及張國榮時，劉嘉玲都會淚如雨下，或是紅了眼眶，忍不住想落淚，因為兩人昔日經常一起吃飯聊天，如今，對方卻不在了，她形容張國榮就像是自己的哥哥，教她懂得生活的品質，如何做一個優雅女人，看到那棵桃花就像見到好友身影，今年不見劉嘉玲在桃花樹下的春節照，讓粉絲甚感遺憾。



