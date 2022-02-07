COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

嚴格防疫下　中國春節出遊人次不增反減2%

▲在嚴格的疫情防控下，據官方測算，中國今年春節假期7天，國內旅遊出遊2.51億人次，比去年不增反減2%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在嚴格的疫情防控下，據官方測算，中國今年春節假期7天，國內旅遊出遊2.51億人次，比去年不增反減2%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-07 06:05:15

（中央社台北6日電）在嚴格的疫情防控下，據官方測算，中國今年春節假期7天，國內旅遊出遊2.51億人次，比去年不增反減2%，僅恢復至2019年疫情前同期的73.9%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年春節前，中國大陸COVID-19本土疫情仍多點散發，加上舉辦北京冬奧，官方因而祭出嚴格的疫情防控措施，多地禁止組織跨省旅遊。

首都北京市的本土疫情迄今仍未清零，今天新增確診2例，目前仍有3個高風險地區和5個中風險地區。

北京這兩天迎來春節返京人潮高峰。官方提醒，需要48小時內核酸檢測陰性證明加上北京健康寶綠碼才能返京；而且抵京後72小時內需再做一次核酸檢測。

根據中國文化和旅遊部官網今天發布，2022年春節假期7天，全國國內旅遊出遊2.51億人次，年減2.0%，按可比口徑恢復至2019年同期的73.9%；實現國內旅遊收入人民幣2891.98億元（約新台幣1.26兆元），年減3.9%，恢復至2019年同期的56.3%。

中國文旅部指出，今年春節假期，探親訪友、都市休閒、鄉村度假、冰雪休閒成為市場主流，自駕旅遊、家庭出遊、小團訂製、「研學＋非遺」成為出遊的主流模式；遊客去郊區「包個小院兒過大年」、住民宿成為假日新寵。

據發布，今年大陸春節假期，「周邊遊＋深度遊」模式凸顯，近程旅遊品質化、個性化趨勢突出。數據顯示，省內遊、跨省遊比例分別為78.3%、21.7%。近程自駕遊、親子遊、主題公園遊、冰雪遊等短途休閒活動增量明顯，在本地找「年味兒」成為越來越多人的過年選擇。

中國文旅部並稱，在北京冬奧熱情持續高漲的帶動下，冰雪旅遊熱度提升，成為今年春節假日旅遊的新亮點。（編輯：楊昇儒）1110206

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀