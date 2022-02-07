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大年初七開張大吉！威力彩今衝9.1億、這些時段投注最旺

▲在頭獎連續30期摃龜之下，今（7）日晚間開獎的威力彩頭獎上看9.1億元，同時大樂透也有開獎，除頭獎上看1.2億元之外，也會繼續加開春節大紅包獎項。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲在頭獎連續30期摃龜之下，今（7）日晚間開獎的威力彩頭獎上看9.1億元，同時大樂透也有開獎，除頭獎上看1.2億元之外，也會繼續加開春節大紅包獎項。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-02-07 10:15:23

大年初七開工日，大樂透及威力彩今（7）日持續開獎，其中連續30期頭獎摃龜的威力彩，台灣彩券公司預估頭獎上看9.1億元。至於要如何提高中獎機會？易經財經專家陶文表示，今日辛卯日，大年初七也是開張拜拜的大吉日，而且因「偏財祿吉星」和「偏財源吉星」照拂，亦是簽注彩券最為理想的日辰，今日幸運生肖包括兔子、豬、羊、猴子和狗，幸運時辰則是巳時、未時、申時和戌時，不妨在開工日大吉日試試手氣。

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由於威力彩已連續30期頭獎摃龜，使得今晚開獎的威力彩頭獎從8億0641萬3315元起跳，並預估傍晚下班時間買氣會達到高峰，而台灣彩券公司根據目前銷售金額推估，頭獎累計已來到8億9043萬1924元，預估開獎前這期威力彩頭獎可望進一步衝上9.1億元。

至於今日要如何提高中獎機會？易經財經專家、也是中華生活易術研究發展協會理事長的陶文分析，今日辛卯日，也是大年初七開張拜拜的大吉日，由於擁有「月德合」、「文昌星」、「偏財源」及「偏財祿」4大吉星的照拂，這一天開張拜拜財運亨通，生意興隆。

也正因為「偏財祿吉星」和「偏財源吉星」照拂，因此，陶文說，今日也是簽注彩券最為理想的日辰，而且今日最為幸運的生肖是兔子、豬、羊、猴子和狗，旺財幸運顏色為水藍色、粉綠色、紅色。

當然，選對時間投注也很重要。陶文說今日幸運時辰包括巳時、未時、申時和戌時，幸運方位巳時（9點至11點）為西北方、東南方、東北方；未時（13點至15點）東南方、正西方、西南方；申時（15點至17點）東北方、正東方、正南方；戌時（19點至20點）正西方、正北方、正東方。

除威力彩開獎之外，今日大樂透也持續開獎，頭獎並上看1.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，目前春節加碼的360組春節大紅包獎項，還剩下140組，因此，買1張大樂透仍可以對兩種獎項。而根據台灣彩券公司統計到2月6日晚上為止，累計春節大紅包已送出220組100萬元，共261位幸運兒中獎，其中有185人獨得獎金100萬元。

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