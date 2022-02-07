房市／網紅買房裝潢有共通性　特別重視這些「眉角」　

近兩年房市熱度高，民眾搶著購屋，熱度也吸引網紅加入，紛紛拍攝開箱新屋或裝潢影片，不只增加點閱率也滿足許多網友對於網紅居家裝潢或購買的房型的好奇心。房仲專家表示。網紅主要工作多為在家播、拍攝影片或剪接後製，因此在裝潢自宅時有幾個共通性，第一是開放式空間以方便工作需要，第二是加強隔音設備；若以購屋來看，交通方便與社區型管理的房型最受網紅青睞。
生活消費中心/綜合報導
2022-02-07 11:49:12｜2022-02-07 11:49:22
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這兩年受到疫情影響，讓本來主要工作場域就在家中的許多網紅紛紛將居家空間升級或是添購新屋以同時滿足住宅以及工作需求。而網紅從直播、拍片或後製可能都在電腦前，且大部分網紅的居家即是工作空間，因此裝潢時會將客廳與餐廳做為開放式空間，成為自然的直播棚，或是將房間打通作為工作室甚至員工工作空間。
第二是加強隔音，曾敬德表示，網紅因剪接影片或口述旁白時聲音較大，或是工作時間較晚，容易吵到鄰居，因此都需要加強居家隔音，藉此降低噪音。例如某電競直播主就曾在開箱自宅時表示因工作關係打擾到鄰居而在裝潢自宅時特別在工作室加裝隔音設備，最後解決與鄰居之間的糾紛。
若以購屋來分析，網紅首選會找交通方便的物件，主因現在的攝影器材已不如以往龐大，甚至手機就可以完成影片，因此許多網紅利用大眾運輸取代開車，降低塞車或停車的時間成本，例如美食網紅常常需要走訪餐廳或巷弄美食，選擇居住在交通方便的地方才能在短時間之內完成作品。
其次的共通點是社區型管理，曾敬德分析許多網紅已有一定的知名度，如果沒有門禁管理會常受到瘋狂粉絲或是不同意見者的騷擾，另一方面則是網紅自宅常常就是工作室，員工進出需要門禁管理，確保居家進入安全。