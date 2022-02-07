基隆逾200名高中師生疑食物中毒 業者免罰6萬理由曝光
基隆市立中山高中前年傳校園午餐疑食物中毒事件，有逾200名師生出現腹痛、腹瀉等症狀，台北市衛生局對提供食物的業者「鉅登團膳」公司裁罰6萬元。業者不服興訟，台北地院行政訴訟庭認定，採驗學生糞便及餐盒程序均有瑕疵，撤銷裁罰，業者免罰。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-07 14:09:25
台北巿衛生局於2020年4月29日接獲基隆市衛生局通報，指基隆市立中山高中716名師生，於2020年4月28日食用「鉅登團膳」供應的校園午餐後，有251名學生、10名教職人員陸續出現腹痛、腹瀉等症狀；依採檢結果，共計3人檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型。
北市衛生局認為，基市衛生局依食藥署公布「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，判定屬細菌性食品中毒事件，依違反《食品安全衛生管理法》對鉅登裁罰6萬元，業者不服提起行政訴訟。
業者主張，採檢學生中，有2人採檢時間距離發病超過3天，另1人採檢後超過3天才送到實驗室，不符疾管署傳染病檢體採檢的規定，採檢程序有嚴重瑕疵，檢驗結果不能作為裁罰依據；公司為調查真相，多次派員到中山高中訪談，發現受訪學生大多於案發當天下午或放學後還有吃其他點心和餐點，難以釐清3名學生糞便檢體中的金黃色葡萄球菌是來自團膳午餐或其他餐點。
北院行政訴訟庭根據速報單內容，中毒人數多達261人，卻只有8人就醫，沒就醫的師生是否確實出現中毒情況，有疑義，且衛生局未進一步說明中毒人數如何統計、中毒症狀為何；另外，本件採檢程序有重大瑕疵，裁罰於法有違誤，撤銷6萬元罰款。