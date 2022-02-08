陶晶瑩評審長坐鎮 揭「夢想Sing樂園2」節目激戰
17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園》年假後開工第一天迎來全新第二季節目，為了帶給觀眾更精彩豐富的比賽內容，並網羅更多歌唱人才，《夢想Sing樂園2》推出了全新的一般賽道，17歌唱節目首次走出17LIVE，開放一般民眾報名參賽，這次報名踴躍，海選中有來自高雄、新竹、彰化等各縣市甚至馬來西亞、內蒙古蒙古族的各地參賽者。兩賽道各前12強選手，自2/7(一)晚間八點起，即將靠歌聲在節目中一決勝負。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-08 02:00:00
2月7日《夢想Sing樂園2》首集節目將由阿Ken和黃小愛搭檔主持，第二季也力邀超強評審陣容，陶晶瑩第一季擔任評審時總給予選手最中懇又暖心的建議，成為選手們心中最愛的評審，本季應邀擔任首席評審長，陶晶瑩將全程參與比賽，輔佐選手們成長更給予最專業的指導。超強評審團還請到犀利敢言的影視歌三棲男神炎亞綸，經常敢說敢言評論時事的炎亞綸，對選手們講評是否也將直言不諱，直播現場會給出哪些建議呢？評審團中還有兩位選手們很熟知的毒舌擔當卓義峯及StreetVoice音樂頻道總監小樹。
第二季獎勵再升級，LIVER賽道冠軍將獲得獎金20萬元及舉辦個人專屬演唱會，一般賽道冠軍獎金10萬元及開辦個人專屬演唱會。第二季正式推出後，LIVER和一般歌唱好手報名相當踴躍，兩賽道共有近400位選手報名，最終兩賽道各有100位選手成功通過海選參加第一階段線上比賽，歷經第一階段線上激烈比賽後，兩賽道各前12強選手脫穎而出，取得進入節目比賽的珍貴門票。
海選時，每位參選者僅靠著線上或棚內現場清唱30秒就由評審決定過關與否，黃小愛主持驚嘆LIVER賽道聽到很多新面孔的好聲音，感覺許多參賽者都是不容小覷的，一般賽道也發現不少好聲音，短短清唱30秒就抓住觀眾和評審的心，海選中有來自高雄、新竹、彰化等各縣市甚至馬來西亞、內蒙古蒙古族的各地參賽者，從選手們海選時的表現，就能預見本季比賽精采可期。
這次選手有閨蜜般感情融洽好友雙雙通過海選，將有機會在正式比賽中看到她們廝殺對陣;有的一開口讓評審老師懷疑是不是有學過聲樂，音階攀升渾然天成，甚至被預告如果正式比賽能更放開來將可用聲音輾壓全場;還有來自宜蘭的14歲參賽者，天生音質有特色及表現頗有大將之風，讓評審老師們都對她正式比賽中的表現寄與厚望。2/7晚間八點《夢想Sing樂園2》12強淘汰賽Round1即將登場激戰，線上觀眾將可跟著節目比賽一起發掘隱藏版的好聲音。（編輯：薛羽彤）