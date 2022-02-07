特企／「Lainey YH」推出情人節K金訂製美式字母項鍊！
2022情人節即將到來，台灣消費者心目中的完美情人節，除了玫瑰花、巧克力，高級餐廳的燭光晚餐，最具紀念性「走進心坎裡的」質感訂製情人節禮物，更是不可或缺。在一年中最浪漫的的日子，訂製「專屬」情人禮物最受歡迎，超過30%的女性，都會希望收到「有意義、有價值的」 且可以每日配戴的項鍊、手鍊、戒指，作為2022情人節禮物。
本報訊
2022-02-07 16:24:42｜2022-02-07 16:26:35
當代新銳留美設計師Laiey YH，YH的珠寶設計過年期間不打烊，高級珠寶設計出身的YH說，在客人頻繁敲碗之下，設計出最適合2022情人節禮物－情人專屬訂製「英文字母K金訂製項鍊」，更以手繪製圖畫了300條以上訂製項鍊，希望帶給大家好入手的暖心珠寶！
一條K金項鍊代表了愛情的情比金堅，專屬彼此的英文字母更融合生活中的浪漫，將美好藏於2022情人節項鍊，推薦給讀者，讓愛情紀念歷久不減！在訂製設計上，情人們可訂製對彼此最具意義的3~10個字或名字，這條2022情人節必備的項鍊，以美式風格呈現，簡單大方、適合365日常穿搭。材質有14K及18K金可選擇，K金與合金飾品最大差異，就是沒有易氧化、過敏、褪色等疑慮。顏色三擇一：玫瑰金、白金及黃金，每條項鍊更鑲嵌一顆0.03克拉的天然白鑽，價位在23800至32000元間，可永久配戴，好入手且質感無限。
一條K金項鍊代表了愛情的情比金堅，專屬彼此的英文字母更融合生活中的浪漫，將美好藏於2022情人節項鍊，推薦給讀者，讓愛情紀念歷久不減！
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