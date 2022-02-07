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初九拜天公10禁忌曝光！別說「這字」惹怒神明：恐窮整年

▲農曆正月初九是玉皇大帝誕辰日，一般民眾會在初九拜天公祈求平安，而命理專家小孟老師就特別盤點拜天公10大禁忌。（示意圖／shutterstock）
▲農曆正月初九是玉皇大帝誕辰日，一般民眾會在初九拜天公祈求平安，而命理專家小孟老師就特別盤點拜天公10大禁忌。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-07 22:20:08｜2022-02-07 22:23:01

農曆正月初九是玉皇大帝誕辰日，俗稱「天公生」，而今年農曆初九正好在2月9日，一般民眾會在初九拜天公，以此祈求未來平安。不過，祭拜時總有些禁忌需多加注意，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師就列出「初九拜天公」10大禁忌，提醒民眾祭拜前需特別留心。

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小孟老師於臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》上盤列初九拜天公的禁忌，包括以下10點：

▲小孟老師盤列初九拜天公10大禁忌。（示意圖／翻攝pixabay）
▲小孟老師盤列初九拜天公10大禁忌。（示意圖／翻攝pixabay）
一、不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

二、不可以隨便傾倒便桶，或在戶外小便。

三、不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。

四、不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。

五、不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。

六、不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

七、祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

八、小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。

九、初九晚上00：00後不要在戶外發出躁音，若你車子躁音很強，建議初九晚上00：00後就不要騎車，以免吵到神靈，但放鞭炮慶祝除外。

十、拜天公時間為初八晚上11：00後到初九零晨是最佳時間，正零晨12：00最好，有跨年的意思，中南部都會在半夜以鞭炮來慶祝。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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