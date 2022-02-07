初九拜天公10禁忌曝光！別說「這字」惹怒神明：恐窮整年

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一、不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
二、不可以隨便傾倒便桶，或在戶外小便。
三、不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。
四、不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。
五、不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。
六、不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。
七、祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。
八、小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。
九、初九晚上00：00後不要在戶外發出躁音，若你車子躁音很強，建議初九晚上00：00後就不要騎車，以免吵到神靈，但放鞭炮慶祝除外。
十、拜天公時間為初八晚上11：00後到初九零晨是最佳時間，正零晨12：00最好，有跨年的意思，中南部都會在半夜以鞭炮來慶祝。（編輯：陳雅雲）
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