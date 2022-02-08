8根手指=H罩杯！「胸部手指量法」瘋傳 女生脫衣全震驚
往往女生想要知道自己的胸部罩杯，都會使用軟皮尺測量，進而量出上胸圍以及下胸圍，以計算罩杯大小，不過，並不是人人家中都有軟皮尺，近日，就有網友發明最新又快速的「手指測量法」，一根手指代表一個罩杯，結果許多人實測後直呼非常準確，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 07:03:17
原PO在「Dcard」貼文指出「室友自己發明超準的手指頭罩杯量法，脫掉內衣，上半身稍微前傾，手指頭托著胸部下緣，一根手指頭代表一個罩杯，室友們有C~F量起來都是準的，誤差不超過一根手指頭，也能量大小奶相差幾個Cup，但是大拇指不能量哦，只能食指到小拇指，如果一隻手不夠量，可以兩手並排，就有8根手指頭，最多可以量到H，我們室友下圍都是34~36，不確定32以下，38以上準不準，大家可以試試看。」
貼文一出，立刻吸引不少女生實測「我34D，瞬間衝到鏡子前看還真是4指…好神奇喔！但最神奇的是能發現這方法吧，這方法怎麼發現的」、「32E真的五隻手指＝＝」、「看到這篇文章讓我本來在床上躺著爬起來開始動作XD」、「真的有準，我36C三根手指」、「36G，剛剛請男友量有準」、「我34D！大概4指半！超酷」。
不過，也有人表示「要看手指粗細吧，好像不適用每個人，我量出來比實際大，我五根手指，但只有C喔」、「36D，6指，這是新型歡樂杯嗎」、「五根手指只有B好想哭」、「平常大C小D，量7指，差了快一倍，是不是要去買新的內衣了」、「這應該適合胸部比較飽滿的人，像我上胸沒什麼肉所以QQ」。（編輯：張嘉哲）