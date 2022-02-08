▲ 蟬聯人氣王？Mercedes-Benz C300 魅力全方位測試

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雖然當前 Mercedes-Benz 旗下的年輕動感擔當，已交由 NGCC 新世代豪華小型車家族來負責，其中四門房車車款CLA確實也以獨到的流線跑格稱職演出，但一看見 W206 世代 C-Class，雖然整體家族設計風格相似，但透過更修長的比例、更精緻的細節，展現出更勝 CLA 的質感與韻味。簡而言之，沒這麼「屁孩味」，就像是稍微歷經社會洗禮後的輕熟男，這世代的 C-Class 在美學設計上絕對有其厲害處。
再者，目前由 Mercedes-Benz Taiwan 所銷售的 W206 世代 C300 車型，全數配備了 AMG Line 套件，如更具質感的霧銀星芒型水箱護罩、A字型下氣壩設計、雙鍍鉻排氣尾飾管等，更加添整體運動個性，試駕車款並選配 19 吋 AMG 輕合金輪圈，不過與標配款式皆為 19 吋的多輻式樣，箇中差異並不相當明顯。讓此輛 C300 更具神秘氛圍的，莫過於是加價 6.6 萬元的消光灰特殊漆，相當符合當前車壇喜好主流。
毫無疑問的，一進座艙內從駕駛眼前與中控台同步襲來的兩只大螢幕，說明了此世代 C300 的進化主題，無論是 12.3 吋的寬螢幕數位儀表，還是中控台直立式的 11.9 吋高解析度觸控螢幕，在介面設計上、畫面細膩度等皆無從挑惕，與多功能的方向盤結合的操作邏輯只需簡單的理解適應，也可迅速上手。
炫目的不僅如此，包含指紋辨識感應器登入後可以立刻結合個人檔案、擴增實境導航功能等，都展現 C300 利用科技提升用車便利度的強項。就算車主不諳科技，也能從如噴射機引擎的空調出風口、Nappa 皮革方向盤、金屬編織飾板等處感受到專屬於 Mercedes-Benz 的設計感與質感，但可惜的是運動化座椅僅採用合成皮革，雖然舒適度不因此打折，但在對車主的誠意度感受，確實就差了一截。
在 C300 車內上可以把玩的科技與舒適配備相當豐富，於擁有 64 色進階環景式內裝照明、擁有 15 具揚聲器的Burmester環場音響等都是代表，但相信最讓舊有車主有感的，莫過於是那放大的空間表現，拉長至 2865mm 的軸距直接反映在乘坐空間上，尤其後座膝部空間的成長，相信是在此休旅世代，讓人更心甘情願掏出購車金入手這輛房車的關鍵。
當然，上述介紹多為開胃菜，畢竟在先前 C200 車型試駕時皆已大致領略，主要重點還是那引擎蓋下的動力心臟。相較於 C200 的 1.5 升引擎，C300 換上了 2.0 升排氣量、同樣為直列四缸規格的渦輪增壓汽油引擎，也透過 48V 輕油電系統加持，在 258hp 馬力的基礎上，額外提供 20hp 的輔助。但相信對於消費者最大價值的，還是那「比較能接受」的排氣規格，畢竟花了兩百萬以上的購車金，換來了僅是 1.5 升的排氣量，雖然以當前造車科技而言排氣量不再能以傳統角度視之，但一時之間難以轉換的排氣量心理安慰度，還是需要 C300 等級方能滿足些。
確實，透過較大排氣量的堆砌，加上 48V 系統的輔助，在低轉速時動力湧現的落差感，C300 表現得比 C200 來得好上太多，想要較為線性、綿密的加速曲線，不用像 C200 般頻頻切換動力模式，油門的收放間有著更多的彈性。而當全力衝刺、盡情享受動態身手時，C300 也可提供與底盤較為匹配的力道回饋，對應起 289 萬的身價，似乎也更為合理些。
不同於 C200 車型配備的車高降低舒適型懸吊系統，C300 配上跑車型懸吊系統，但就如先前 C200 車型試駕時的感受般，此套跑車型懸吊系統在台灣的路況中奔馳，總讓人有種「水土不服」的感受，碎震抑制不佳，過多的彈跳不僅降低了舒適表現，也讓動力難以全數發揮，雖然相對車高降低舒適型懸吊系統在彎中可降低較多的車身側傾，但更怕是歷經了多年的用車過程後，此懸吊設定也會對內裝組裝產生一定程度的異音影響。
但若針對整體的操控身手，那輕盈且精準的車頭指向性，沈穩的行路表現，平水準的 NVH 隔音制震能力等，仍展現出作為標準 C-Class 車系大哥該有的高度。相較於對手，C300 也展現與 BMW 3 系列接近的駕馭樂趣，早已打破了傳統 C-Class 以舒適見長、3 系列以操控為優勢的分野。
從產品本身切入，C300 展現不俗水平，但可惜的是，如抬頭顯示器、多光束智慧型數位頭燈等仍列為選配，再加上台灣較吃虧的賦稅制度，在未來美規 C300 車型以外匯方式大舉入侵時，仍會分食不少市場份額。在當前 C300 車型售價與配備維持現狀、品牌魅力過人的現況，此市場表現應該不會有太大改變，但回歸此次試駕主題，就 C300 產品本身實力而論，確實有其魅力，但消費者要選擇何種途徑入手，那就只能各憑本事，交由自由意志決定了。