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蟬聯人氣王？Mercedes-Benz C300 魅力全方位測試

▲ 蟬聯人氣王？Mercedes-Benz C300 魅力全方位測試
▲ 蟬聯人氣王？Mercedes-Benz C300 魅力全方位測試

2GameSome - 有車賞

2022-02-08 09:55:00

從先前的試駕影片中，我們看見了 Mercedes-Benz W206 世代 C-Class 車系於 C200 Sedan 與 Estate 的優勢與特色。除了當前 C-Class 車系最暢銷的車型以外，更高等級的 C300 表現如何？相信以 C300 多年來於台灣的極高人氣而論，絕對是更值得關注的重點。

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無論過往 C300 在台的人氣是從分公司或是外匯車所成就的，對於消費者而言，對於一款豪華進口中型房車的期待，過去幾個世代的 C300 在動力、配備、安全等做了相當好的示範，而當進入到 W206 世代後，是否能繼續獨領風騷？其實從先前的 C200 車型試駕時，心中就已大致有個答案。

雖然當前 Mercedes-Benz 旗下的年輕動感擔當，已交由 NGCC 新世代豪華小型車家族來負責，其中四門房車車款CLA確實也以獨到的流線跑格稱職演出，但一看見 W206 世代 C-Class，雖然整體家族設計風格相似，但透過更修長的比例、更精緻的細節，展現出更勝 CLA 的質感與韻味。簡而言之，沒這麼「屁孩味」，就像是稍微歷經社會洗禮後的輕熟男，這世代的 C-Class 在美學設計上絕對有其厲害處。

再者，目前由 Mercedes-Benz Taiwan 所銷售的 W206 世代 C300 車型，全數配備了 AMG Line 套件，如更具質感的霧銀星芒型水箱護罩、A字型下氣壩設計、雙鍍鉻排氣尾飾管等，更加添整體運動個性，試駕車款並選配 19 吋 AMG 輕合金輪圈，不過與標配款式皆為 19 吋的多輻式樣，箇中差異並不相當明顯。讓此輛 C300 更具神秘氛圍的，莫過於是加價 6.6 萬元的消光灰特殊漆，相當符合當前車壇喜好主流。

試駕車型為 C300，建議售價自新台幣 289 萬元起。
試駕車型為 C300，建議售價自新台幣 289 萬元起。
C300 車型專屬的霧銀星芒型水箱護罩。
C300 車型專屬的霧銀星芒型水箱護罩。
標配標準型 LED 頭燈，多光束智慧型數位頭燈套件需要加價 7.4 萬選配。
標配標準型 LED 頭燈，多光束智慧型數位頭燈套件需要加價 7.4 萬選配。
選配夜色套件，因此後視鏡外殼與窗框飾條皆為亮黑色處理。
選配夜色套件，因此後視鏡外殼與窗框飾條皆為亮黑色處理。
選配 19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈（代碼 RVC）。
選配 19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈（代碼 RVC）。
相較於上世代的直立式尾燈，W206 世代 C-Class 的分離橫式尾燈為改款辨識雙側鍍鉻排氣尾飾管特色之一。
相較於上世代的直立式尾燈，W206 世代 C-Class 的分離橫式尾燈為改款辨識雙側鍍鉻排氣尾飾管特色之一。
雙側鍍鉻排氣尾飾管，但真正的排氣尾管隱藏在車體下方。
雙側鍍鉻排氣尾飾管，但真正的排氣尾管隱藏在車體下方。
毫無疑問的，一進座艙內從駕駛眼前與中控台同步襲來的兩只大螢幕，說明了此世代 C300 的進化主題，無論是 12.3 吋的寬螢幕數位儀表，還是中控台直立式的 11.9 吋高解析度觸控螢幕，在介面設計上、畫面細膩度等皆無從挑惕，與多功能的方向盤結合的操作邏輯只需簡單的理解適應，也可迅速上手。

駕駛眼前與中控台同步襲來的兩只大螢幕，說明了此世代 C300 的進化主題。
駕駛眼前與中控台同步襲來的兩只大螢幕，說明了此世代 C300 的進化主題。
12.3 吋的寬螢幕數位儀表。
12.3 吋的寬螢幕數位儀表。
Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤。
Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤。
中控台直立式的 11.9 吋高解析度觸控螢幕。
中控台直立式的 11.9 吋高解析度觸控螢幕。
受惠於大型直立式螢幕，Apple CarPlay 系統呈現時的面積也空前的大，操作相當便利。
受惠於大型直立式螢幕，Apple CarPlay 系統呈現時的面積也空前的大，操作相當便利。
炫目的不僅如此，包含指紋辨識感應器登入後可以立刻結合個人檔案、擴增實境導航功能等，都展現 C300 利用科技提升用車便利度的強項。就算車主不諳科技，也能從如噴射機引擎的空調出風口、Nappa 皮革方向盤、金屬編織飾板等處感受到專屬於 Mercedes-Benz 的設計感與質感，但可惜的是運動化座椅僅採用合成皮革，雖然舒適度不因此打折，但在對車主的誠意度感受，確實就差了一截。

如噴射機引擎的空調出風口，設計感與質感都不俗。
如噴射機引擎的空調出風口，設計感與質感都不俗。
多種模式可選擇的儀表介面。
多種模式可選擇的儀表介面。
64 色進階環景式內裝照明。
64 色進階環景式內裝照明。
在 C300 車內上可以把玩的科技與舒適配備相當豐富，於擁有 64 色進階環景式內裝照明、擁有 15 具揚聲器的Burmester環場音響等都是代表，但相信最讓舊有車主有感的，莫過於是那放大的空間表現，拉長至 2865mm 的軸距直接反映在乘坐空間上，尤其後座膝部空間的成長，相信是在此休旅世代，讓人更心甘情願掏出購車金入手這輛房車的關鍵。

ARTICO / DINAMICA 運動型座椅，為合成皮材質。
ARTICO / DINAMICA 運動型座椅，為合成皮材質。
拉長至 2865mm 的軸距直接反映在乘坐空間上，尤其後座膝部空間的成長。
拉長至 2865mm 的軸距直接反映在乘坐空間上，尤其後座膝部空間的成長。
選配豪華型多區恆溫空調，後座也可調整專屬空調溫度。
選配豪華型多區恆溫空調，後座也可調整專屬空調溫度。
C300 車型標配電動玻璃天窗。
C300 車型標配電動玻璃天窗。
標準乘坐狀態時後廂容積為 455 公升。
標準乘坐狀態時後廂容積為 455 公升。
後廂兩側有快速控制鍵，可以直接把後座椅背傾倒。
後廂兩側有快速控制鍵，可以直接把後座椅背傾倒。
當然，上述介紹多為開胃菜，畢竟在先前 C200 車型試駕時皆已大致領略，主要重點還是那引擎蓋下的動力心臟。相較於 C200 的 1.5 升引擎，C300 換上了 2.0 升排氣量、同樣為直列四缸規格的渦輪增壓汽油引擎，也透過 48V 輕油電系統加持，在 258hp 馬力的基礎上，額外提供 20hp 的輔助。但相信對於消費者最大價值的，還是那「比較能接受」的排氣規格，畢竟花了兩百萬以上的購車金，換來了僅是 1.5 升的排氣量，雖然以當前造車科技而言排氣量不再能以傳統角度視之，但一時之間難以轉換的排氣量心理安慰度，還是需要 C300 等級方能滿足些。

搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，整合 48V 輕油電系統，具備 258+20hp / 5800rpm 最大馬力與 400Nm / 2000-3200rpm 最大扭力輸出。
搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，整合 48V 輕油電系統，具備 258+20hp / 5800rpm 最大馬力與 400Nm / 2000-3200rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 9G-TRONIC 九速手自排，原廠數據顯示可於 6 秒內完成 0-100km/h 加速過程。
動力銜接 9G-TRONIC 九速手自排，原廠數據顯示可於 6 秒內完成 0-100km/h 加速過程。
確實，透過較大排氣量的堆砌，加上 48V 系統的輔助，在低轉速時動力湧現的落差感，C300 表現得比 C200 來得好上太多，想要較為線性、綿密的加速曲線，不用像 C200 般頻頻切換動力模式，油門的收放間有著更多的彈性。而當全力衝刺、盡情享受動態身手時，C300 也可提供與底盤較為匹配的力道回饋，對應起 289 萬的身價，似乎也更為合理些。

低轉速時動力湧現的落差感，C300 表現得比 C200 來得好上太多。
低轉速時動力湧現的落差感，C300 表現得比 C200 來得好上太多。
不用像 C200 般頻頻切換動力模式，油門的收放間有著更多的彈性。
不用像 C200 般頻頻切換動力模式，油門的收放間有著更多的彈性。
不同於 C200 車型配備的車高降低舒適型懸吊系統，C300 配上跑車型懸吊系統，但就如先前 C200 車型試駕時的感受般，此套跑車型懸吊系統在台灣的路況中奔馳，總讓人有種「水土不服」的感受，碎震抑制不佳，過多的彈跳不僅降低了舒適表現，也讓動力難以全數發揮，雖然相對車高降低舒適型懸吊系統在彎中可降低較多的車身側傾，但更怕是歷經了多年的用車過程後，此懸吊設定也會對內裝組裝產生一定程度的異音影響。

C300 配上跑車型懸吊系統，但就如先前 C200 車型試駕時的感受般，此套跑車型懸吊系統在台灣的路況中奔馳，總讓人有種「水土不服」的感受。
C300 配上跑車型懸吊系統，但就如先前 C200 車型試駕時的感受般，此套跑車型懸吊系統在台灣的路況中奔馳，總讓人有種「水土不服」的感受。
但若針對整體的操控身手，那輕盈且精準的車頭指向性，沈穩的行路表現，平水準的 NVH 隔音制震能力等，仍展現出作為標準 C-Class 車系大哥該有的高度。相較於對手，C300 也展現與 BMW 3 系列接近的駕馭樂趣，早已打破了傳統 C-Class 以舒適見長、3 系列以操控為優勢的分野。

從產品本身切入，C300 展現不俗水平，但可惜的是，如抬頭顯示器、多光束智慧型數位頭燈等仍列為選配，再加上台灣較吃虧的賦稅制度，在未來美規 C300 車型以外匯方式大舉入侵時，仍會分食不少市場份額。在當前 C300 車型售價與配備維持現狀、品牌魅力過人的現況，此市場表現應該不會有太大改變，但回歸此次試駕主題，就 C300 產品本身實力而論，確實有其魅力，但消費者要選擇何種途徑入手，那就只能各憑本事，交由自由意志決定了。

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