初九拜天公這些人快安太歲！不想衰整年這「4招」神逆轉

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換言之，民眾每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是說，每個人每6年就犯一次太歲。2022年歲次壬寅年，生肖屬虎的人是「值太歲」，屬猴的人是「沖太歲」，兩者統稱為「犯太歲」，或是「本命年」。俗話說：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這句話讓人聽得心驚驚，難道犯太歲一定會衰爆，只能挫咧等？
命理專家楊登嵙表示，不管「值太歲」或「沖太歲」，一定會有3件事情發生，一、雜事多。二、雜事多又不懂得照顧身體，因此小病痛會特別多且明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的話是忙中取財，壞的則是很忙碌反而破大財。「犯太歲」該如何趨吉避凶，楊登嵙建議做4件事來逢凶化吉，民眾不用太過擔心，而且太歲年一過，第二年運勢往往加倍旺。
第一、安太歲：
「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，如果年初來不及安奉，在整年中都可隨時安奉。而且值年太歲只有一位，不需要重覆安奉。
第二、勿貪求：
心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切善德，自然會增加福樂，進而闔家平安、諸事順遂。
第三、適當休息：
雜事多又不懂照顧身體的話，小病痛會變多，而且特別明顯，因此要適當休息，保養身體，今年勿過度操勞。
第四、宜保守：
「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。