COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

初九拜天公這些人快安太歲！不想衰整年這「4招」神逆轉

▲犯太歲的民眾，都會趁著年初到廟裡拜拜，點光明燈求心安。命理專家楊登嵙教4招安定心神，肖虎、肖猴的人平安度過2022歲次壬寅年。（示意圖／shutterstock）
▲犯太歲的民眾，都會趁著年初到廟裡拜拜，點光明燈求心安。命理專家楊登嵙教4招安定心神，肖虎、肖猴的人平安度過2022歲次壬寅年。（示意圖／shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-08 13:40:27

明（9）天初九拜天公，祈求一整年好運，還沒安太歲的民眾也得抓緊時間。不過每年都是哪些人在「犯太歲」？如果犯太歲，一整年都會衰爆嗎？命理專家楊登嵙表示，太歲是天上的煞神之一，每人每6年會犯一次太歲，今年是2022歲次壬寅年，生肖屬虎、猴的人皆犯太歲，十之八九恐怕是不好的事，不過不用太過擔心，只要按照4個方法就能逢凶化吉，而且太歲年一過，明年加倍旺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣民間習俗有「犯太歲」一說，因此民眾習慣到廟裡點光明燈求心安。（圖／楊登嵙提供）
▲台灣民間習俗有「犯太歲」一說，因此民眾習慣到廟裡點光明燈求心安。（圖／楊登嵙提供）
民眾都知道，過年犯太歲要點光明燈，但始終搞不清楚，到底每年輪到誰犯太歲，而犯太歲又會發生什麼事？命理專家楊登嵙解釋，太歲是天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」。

換言之，民眾每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是說，每個人每6年就犯一次太歲。2022年歲次壬寅年，生肖屬虎的人是「值太歲」，屬猴的人是「沖太歲」，兩者統稱為「犯太歲」，或是「本命年」。俗話說：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」這句話讓人聽得心驚驚，難道犯太歲一定會衰爆，只能挫咧等？

命理專家楊登嵙表示，不管「值太歲」或「沖太歲」，一定會有3件事情發生，一、雜事多。二、雜事多又不懂得照顧身體，因此小病痛會特別多且明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的話是忙中取財，壞的則是很忙碌反而破大財。「犯太歲」該如何趨吉避凶，楊登嵙建議做4件事來逢凶化吉，民眾不用太過擔心，而且太歲年一過，第二年運勢往往加倍旺。

第一、安太歲：
「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，如果年初來不及安奉，在整年中都可隨時安奉。而且值年太歲只有一位，不需要重覆安奉。

第二、勿貪求：
心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切善德，自然會增加福樂，進而闔家平安、諸事順遂。

第三、適當休息：
雜事多又不懂照顧身體的話，小病痛會變多，而且特別明顯，因此要適當休息，保養身體，今年勿過度操勞。

第四、宜保守：
「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀