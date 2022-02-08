情人節前想脫單？12生肖戀愛指南公開　靠這招遇命定之人

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鼠年出生的人聰明且富有野心，作風行事也非常有自我風格，如果想在情人節之前與特別的對象相遇，請從主動出擊開始。今年的你也非常適合好好善待自己，進行療養身心的活動。
潛在配對對象：牛、龍、猴
幸運色系：黑色、灰色、藍色
◆牛（出生年：1997 / 1985 / 1973）
今年對單身的小牛們來說會非常幸運，很可能會遇到理想中的對象，並發展一段充滿粉紅泡泡的幸福戀情。牛年出生的人非常有魅力，面對新的關係時請繼續保持大膽無懼的態度，不吝展現自己可愛的一面。不過，今年的你適合用慢一點的速度和約會對象建立牽絆，切記不要急於求成，請留給自己舒適的時間與空間。
潛在配對對象：鼠、蛇、雞
幸運色系：金色、黃色
◆虎（出生年：1998 / 1986 / 1974）
毫無疑問今年就是虎男虎女的個人舞台，請準備好迎接一個刺激並充滿改變的旅程。在工作上你的表現將會有大幅進展；在社交生活中，你將會感到興奮期待和充實。擁有雄心壯志的同時，也不要忽視建立新的連結，善加運用時間並與約會對象展開深度的交流，能在新的一年裡找到富有意義的關係。
潛在配對對象：馬、狗、豬
幸運色系：藍色、銀色、綠色
◆兔（出生年：1999 / 1987 / 1975）
屬兔的朋友們以體貼的個性和真誠的態度聞名，正在尋找愛情的兔子們，請持續做你們最擅長的事，坦承不諱的分享你正在尋找的對象特質，可以更有效率的找到與你擁有相同心境的人，展開富有意義的連結。
潛在配對對象：羊、狗、猪
幸運色系：綠色、藍色、銀色
◆龍（出生年：2000 / 1988 / 1976）
為了找到你一直在尋找的關係，建議龍子龍女們今年多加把握各種能交到新朋友的機會，不要等待愛情來找你，請主動出擊。
潛在配對對象：鼠、猴、雞
幸運色系：金黄色、銀色
◆蛇（出生年：2001 / 1989 / 1977）
屬蛇的朋友給人聰慧、浪漫且深思熟慮的印象，在與人的對話當中，時常語出金句並帶給對方不少啟發，你的朋友圈也因此非常欣賞你。今年的你在自己感到舒適的情況下，更能發揮社交能力，你的愛情運勢有可能在與運動相關的場所得到眷顧，幫助你吸引正面能量。
潛在配對對象：牛、猴、雞
幸運色系：黃色、米色、紅色
◆馬（出生年：2002 / 1990 / 1978）
馬兒們今年的運勢可以用強強滾來形容，在戀愛運氣勢如虹之時，把握各種社交機會。
潛在配對對象：虎、羊、狗
幸運色系：金黃色、紫色、綠色
◆羊（出生年：2003 / 1991 / 1979）
今年對於小羊們來說，星盤上相當具有優勢，虎年將會是非常激勵人心的一年。如果你正在尋找一段浪漫的關係，愛情的嫩芽將有機會順利發展並開花結果。
潛在配對對象：兔、馬、豬
幸運色系：黃色、紅色
◆猴（出生年：2004 / 1992 / 1980）
小猴們富有自信和天生的魅力，雖然今年的機運稍顯平緩，卻是更積極展現自我、發光發亮的時刻。抽出時間來為自己充電，開闊你的視野，甚至去度個假（即使是在國內），探索新事物、刺激的活動都非常適合你進行，例如潛水或是泛舟，或許這會是找到一起冒險對象的機會。
潛在配對對象：鼠、龍、蛇
幸運色系：金黄色、銀色
◆雞（出生年：1993 / 1981 / 1969）
屬雞的朋友今年將在職場上迎來好運，但這不代表愛情運就會沒有受到眷顧。在繁忙的日程安排中，可能會導致你容易有一些情緒波動，請記得給自己空間和時間來自我療癒，一個安靜的星期五晚上就是你理想的充電時間。
潛在配對對象：牛、龍、蛇
幸運色系：金黃色、銀色
◆狗（出生年：1994 / 1982 / 1970）
狗年出生的人以富有同情心和忠誠著稱，雖然今年的你會傾向花更多力氣在職場表現，但這不代表你不能把同樣的野心投入愛情生活中。
潛在配對對象：虎、兔、馬
幸運色系：金黃色、銀色
◆豬（出生年：1995 / 1983 / 1971）
今年小豬們有不錯的機會遇到喜歡的人，請抓緊機會並把握這些浪漫的邂逅。陽光又隨和的個性是你在交朋友上如魚得水原因，不過，如果希望在情人節前遇到那位充滿火花的特別對象，創造深度對話將會是最大的關鍵，在與對象開啟話題時，請不要只簡單的說「嗨」，是時候大方展現你與生俱來的豐富內涵。
潛在配對對象：虎、兔、羊
幸運色系：藍色、銀色